Prepara Moss documental de la vida de George Michael

La modelo Kate Moss prepara un documental en homenaje a George Michael, quien fue su amigo entrañable, según trascendió en distintos portales de noticias y programas de espectáculos.

Este trabajo llevará por nombre “Freedom”, su realización correrá a cargo de su mejor amigo David Austin, y será producido por Sony Music, para transmitirse en televisión a finales de este año.

A la modelo y cantante le entusiasma el proyecto audiovisual, pues en vida mantuvo una relación amistosa con el intérprete de “Careless Whisper”.

“Kate casi nunca concede entrevistas, especialmente a las cámaras de televisión, pero esto es algo que realmente apasiona”, dijo al medio un informante cercano a la producción.

“El documental está realizado por su mejor amigo, David Austin. Será un tributo increíble a la vida de George”, agregó.

Adicionalmente, dio a conocer que Moss consiguió un permiso para grabar en la lujosa residencia que Michael compró en Highgate.

“La filmación en su casa dará a los fans una visión hasta ahora desconocida”, expresó la fuente. El filme llegará al canal británico Channel 4 a finales de este año.

El anuncio de este proyecto entusiasma a los fanáticos del músico fallecido. A inicios de mayo, sus seguidores organizaron un homenaje público para recordar al artista donde se pudieron escuchar algunos de sus éxitos como “Jesus to a Child” y “Wake Me Up Before You Go Go”.

En esa ocasión, admiradores de todo el mundo fueron a una iglesia de la pequeña localidad de Bushey, en el noroeste de Londres, donde el cantante pasó su adolescencia y en donde conoció a su compañero en el dúo Wham!, Andrew Ridgeley.

Primero sonaron las canciones más recordadas por los seguidores, que después fueron al local The Three Crowns, donde se formó Wham!

George Michael fue encontrado muerto en su casa el 25 de diciembre. Tenía 53 años. El informe forense final reveló que el cantante murió por causas naturales. Darren Salter, forense-jefe del condado de Oxfordshire, explicó que se trató de “una miocardiopatía dilatada con miocarditis e hígado graso”.

