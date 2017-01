Presuntos saqueos en supermercados de Mérida

Las redes sociales se calentaron anoche con versiones en el sentido de que diversos supermercados de la ciudad, sobre todo en el oriente y el poniente, habían sido objeto de saqueos por presuntos inconformes con el alza a los combustibles. Se habló que una tienda de autoservicio del rumbo de Ciudad Caucel había sido saqueada, lo cual no se pudo comprobar.

Hubo versiones en el sentido de que incluso estaba activado el programa de contingencias del Gobierno del Estado, pero fuentes de la Dirección de Comunicación Social lo desmintieron. Exactamente a la media noche

un reportero de Punto Medio acudió al Bodega Aurrerá del Kukulcán para verificar un rumor en el sentido de que unas 60 personas habían intentado ingresar a la tienda para realizar saqueos.

Oficiales de policía en el lugar dijeron que no era cierto, no había pasado nada y que si estaba una patrulla ahí era porque formaba parte del programa de seguridad Guadalupe-Reyes.

Vigilantes del estacionamiento dijeron, en cambio, que en realidad sí hubo 3 o 4 grupos en los alrededores de la tienda, que no se sabía con qué intenciones estaban ahí. Entonces la gerenta del establecimiento de Bodega Aurrerá Kukulcán, a manera de precaución, llamó a las autoridades policiacas y ordenó que la tienda cerrara una hora antes, es decir, a las 10 de la noche.- Gínder Peraza Kumán