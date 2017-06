PSG tiene en la mira a Ter Stegen

SI EN 2016, a espaldas del Barcelona, el PSG trabajó sin suerte el fichaje de Neymar, ahora su respuesta podría poner a Ter Stegen en el escenario.

El PSG busca un portero porque, sin confirmar el crecimiento que esperaba de Areola, ha dejado de creer en Kevin Trapp, fichado en 2015 al Eintracht de Frankfurt y cuyo desempeño ha quedado lejos de lo que se suponía en París. El nombre de Donnarumma, cuyo presente es un auténtico lío en el Milan ha surgido con fuerza relacionado con el club galo… Pero tiene otras balas en la recámara.

Y la de Ter Stegen alumbra de manera especial. A pesar de que el meta alemán cerró su renovación con el Barça hasta 2022 y su cláusula de rescisión se ascendió hasta los 205 millones de dólares, una fuente cercana al PSG reconoció a ESPN que el Al-Khelaifi valoraría la posibilidad de presentarle una oferta con el objetivo de enrarecer la relación del meta con el Barça.

“El PSG no necesita vender para poder comprar y su objetivo es hacer un equipo campeón, no especular con jugadores” explicó esta misma fuente, dando cuenta que en París, más allá de no dar facilidades en el traspaso de Verratti, existe una molestia por la actuación deshonesta del Barcelona.