Reino Unido sigue sin un plan para ejecutar el brexit

LONDRES.- Seis meses después del voto a favor del brexit, el gobierno británico no dispone aún de un plan para negociar la salida de la Unión Europea.

El secretismo de la premierTheresa May ha creado tanto malestar en Bruselas como en Londres, que espera una señal inequívoca sobre la gran cuestión de fondo -la integración en el Mercado Único- a primeros de año. Para aplacar el estado de máxima ansiedad, May ha anticipado que dará en enero un discurso en el que esbozará sus propuestas para “un Reino Unido global”. Pero el ministro para el brexit, David Davis, ha dejado claro que habrá que esperar a febrero para conocer los primeros detalles del supuesto “plan”, y que incluso entonces el gobierno británico se reserva el derecho a ocultar sus bazas negociadoras. La opacidad de May ha vuelto a levantar las sospechas del Parlamento, que dio el reciente visto bueno a su calendario.

– El Mundo