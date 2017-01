Sargazo, desagradable para algunos turistas

El mal tiempo ha afectado las costas yucatecas, ocasionando problemas a los pescadores, trabajo con el que

mantienen el hogar.

De igual manera los efectos del clima dejan con mala imagen el principal atractivo del puerto, que son sus playas.

Con la llegada de las últimas lluvias y depresiones atmosféricas, las playas porteñas lucen con grandes manchones de sargazo, por lo que muchos visitantes tanto locales, nacionales y extranjeros, se topan con las arenas tapizadas de lino marino.

Para conservar la imagen limpia de las playas, existe la necesidad de implementar que continuamente limpien estas

zonas, tomando en cuenta que es la temporada alta de los cruceros, y los turistas desean pasar un agradable rato en el lugar.

Algunos visitantes platicaron con Punto Medio y han hecho énfasis de su desagrado el ver las playas principalmente en las orillas, sargazo, por eso duda a la hora de entrar a darse el clásico chapuzón de mar.

¿No sabes si siempre está así?, preguntan con interés. No nos gusta que la playa esté con sargazo, ya que los lugares que hemos visitado no se ven tan feo, además si queremos entrar a bañarnos no lo hacemos porque hay sargazo flotando en el mar, algo que nos desagrada, comentó una pareja que vino desde Connecticut, Estados Unidos.- José Luis Chavarría