SEGUNDA PLANA – PUNTO MEDIO

Ahora fue el presidente del Consejo Nacional de Líderes Sociales, Luis Francisco Martínez Ruiz, quien de visita en Mérida hizo un llamado a la sociedad yucateca para que se una y no permita que la violencia se apodere de la entidad, como ocurrió hace años con estados como Chihuahua, Michoacán y Veracruz. Martínez Ruiz, quien participó en el Foro de Misión y Retos de la Sociedad Civil en el México Contemporáneo, subrayó el caso de Chihuahua, que de 2008 a 2012 sufrió una grave ola de violencia ante la cual “tuvimos que unirnos, tomarnos de la mano y emprender acciones conjuntas de blindaje y protección para que no colapsara el estado”. La verdad es que no nos han faltado llamados a tomar medidas preventivas para evitar que la incipiente violencia en nuestro estado llegue a agravarse, y en ese sentido apunta el programa Escudo Yucatán, que sin embargo no será suficiente si los ciudadanos no nos ponemos las pilas y colaboramos en todo lo que podamos para impedir que la violencia destruya nuestro bien social más preciado, que es la paz. Es un hecho que la descomposición social empieza con algunos cuantos crímenes que quedan impunes…

No es que queramos molestar, pero creemos que vale la pena comentar otra vez la ampliación del plazo para que los dueños de vehículos realicen el canje de placas. La última vez que tocamos el tema señalamos que esa prórroga no les pareció correcta a muchos ciudadanos que sí cumplieron a tiempo con esa obligación fiscal y de seguridad, y eso es porque la medida anunciada por la administración estatal parece premiar a los incumplidos. La ampliación debería motivar a los que no han hecho el trámite, para que se animen y cumplan ya, pero según reconoció ayer en una entrevista el jefe del Departamento de Registro y Control Vehicular, José René Guzmán Salcido, la medida tuvo efectos contrarios, pues la afluencia de automovilistas que acuden a los módulos para realizar el trámite cayó 20%.

Los vecinos del rumbo La Plancha siguen preocupados porque al parecer están amenazados sus sueños de que se construya un gran parque en los terrenos que hasta hace unos años servían para las operaciones del ferrocarril. Según informaron anteayer en rueda de prensa, ya les han mostrado un plano para el proyecto, lo que sería bueno de no ser porque tal gráfico sólo abarca 4 de las 24 hectáreas que ellos quieren que se preserven para disfrute de las familias. Según dijeron, les llegaron versiones de que las otras 20 hectáreas serían vendidas para proyectos inmobiliarios privados, por lo que ya manifestaron su intención de impedir que esa idea se concrete.Nosotros creemos que son muchos los que se han ilusionado con la realización del proyecto de un Central Park estilo neoyorquino, y sería muy triste que acaben en manos privadas los terrenos donde ese espacio sería construido. Ojalá que vecinos y autoridades unan fuerzas para que haya un parque hermoso donde ahora hay maleza y polvo.

¡Ya basta! No es sólo una iniciativa de los ciudadanos que están cansados de que la impunidad sea el manto protector de la corrupción, y que quieren unificar esfuerzos para frenar esos dos negativos fenómenos. Es también un bálsamo para el espíritu de quienes se resisten a creer que la descomposición social sea el inevitable futuro de México, y es un faro de esperanza para las familias que anhelan ver a sus hijos y nietos crecer en un entorno de paz y seguridad, de oportunidades y trabajo bien remunerado. Ojalá cada vez más gente respalde ésa y otras iniciativas similares; de lo contrario le estaríamos abriendo la puerta a mayores niveles de violencia.