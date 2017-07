SEGUNDA PLANA – PUNTO MEDIO

La fantasía se activa, vuela y pasa a la casa de la imaginación para recogerla y lanzarse ambas en busca de una verdad que sólo suponemos pero que podría ser cierta, pues ¿no dudaron de Julio Verne cuando habló de viajar a la Luna? ¿Y no pensaron que Isaac Newton estaba fuera de sus cabales cuando trató de describir la fuerza de gravedad que hizo caer la manzana sobre su cabeza? Los científicos son como los buenos periodistas en cuanto a que nada descartan a la hora de investigar algo, y actúan y piensan sobre la base de que todo es posible. El “Hoyo negro” del que le informamos en las páginas 16 y 17, y que exploran expertos en las cercanías de la zona arqueológica maya de Tulum ¿no podría ser el inframundo que describen las culturas prehispánicas de la zona, el Xibalbá de los dioses y semidioses que engendraron el Universo? Y los restos fósiles de animales prehistóricos ¿no podrían haber exaltado la imaginación de esas culturas para crear míticos monstruos que acechaban desde la oscuridad del subsuelo? ¿Y si alguno de esos monstruos logró sobrevivir oculto en las selvas peninsulares, o en los miles de cavernas y grutas inexploradas que existen en la zona? A través de los siglos y los milenios el ser humano ha necesitado siempre retos y enigmas que superar y resolver, y que funcionan como palancas o resortes que lo impulsan hacia adelante. Los filósofos dicen que sólo existe el presente, pero éste no se entiende sin desenredar el pasado y tejer con ilusiones el futuro, que tarde o temprano se vuelve presente.

Sí, es una verdadera lástima que los ciudadanos no hayan respondido a la convocatoria para elegir a tres integrantes del consejo consultivo de la representación estatal del Instituto de Transparencia, el Inaip, así que el Congreso tuvo que declarar desierto ese llamado. Como señaló el diputado Marco Alonso vela Reyes, en declaraciones que ofrecemos en la página 5, “es lamentable que la sociedad civil no aproveche las oportunidades de participar en la vigilancia de las acciones de gobierno. Creemos que porque son cargos honorarios (es decir, no tienen salario) sólo se registraron tres personas”. Si queremos hablar con la verdad, aunque duela, hay que reconocer que en muchas situaciones que merecerían más nuestra atención los ciudadanos somos reacios a hacer nuestra parte, queremos que sólo el gobierno haga la suya y eso sea suficiente, pero no: somos corresponsables de la marcha de nuestro país y nuestro estado, de nuestra colonia y de nuestro municipio.

El combativo semanario de la Arquidiócesis de México, “Desde la fe”, censuró con fuerza, en un editorial titulado “Los culpables”, los graves niveles de inseguridad y violencia que vive el país, que han arrojado en lo que va del año nada menos que 11 mil 156 asesinatos, mientras que en todo 2016 la cifra fatal fue de 22 mil 267 muertos violentamente. Sin titubeos el semanario culpa de esa gravísima situación al gobierno y señala que el drástico aumento de muertes violentas en México “nos hace preguntarnos cómo es posible que se haya llegado a tan lamentable estado”, y se duele de que no haya “una estrategia efectiva para este espantoso flagelo que afecta a todos”. La Arquidiócesis también critica duramente “a los gobernadores omnipotentes que se han dedicado a saquear el patrimonio de los estados, fincándose como señores absolutos, mientras que, a la par de sus actos ilegales, los muertos se cuentan por centenas”. ¿Pararán alguna vez los mortales estragos de una violencia que hasta ahora no han podido frenar los cuerpos policiacos, y ni siquiera el Ejército y la Armada? ¿Se detendrán algún día la corrupción, la impunidad y el saqueo de las arcas públicas? ¿Usted qué opina?