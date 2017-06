SEGUNDA PLANA – PUNTO MEDIO

Merecen aplauso y reconocimiento las declaraciones que hizo ayer la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, diputada Celia María Rivas Rodríguez, en las que dijo que en cuanto a la prevención de la violencia contra la mujer todos estamos fallando, desde la sociedad hasta las autoridades, pasando por los padres y madres de familia.

Vale la pena citar una parte de sus declaraciones: “Es en las familias y las escuelas donde tenemos que enseñarles a las niñas y los niños que se tienen que respetar mutuamente; que eviten la violencia, y eso sólo se logra en el seno del hogar y las escuelas”. Hay quienes siempre hemos señalado este punto: ¿quién influye normalmente más en la formación de los hijos en el hogar? La madre, más que el padre. Si desde el primer momento en que un niño trate de alzarle la mano a su progenitora, se le hace entender que eso no es correcto, se habrá dado un paso muy importante para que de adulto no incluya la violencia en su trato con las mujeres. Y tiene razón doña Celia, todos estamos fallando, así que todos tenemos la oportunidad de mejorar nuestra actitud ante el grave problema que es la agresión contra las mujeres.

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, nos dio anteayer una noticia mala y una buena: la mala es que en 2018 el gobierno aplicará nuevos ajustes al presupuesto federal, que seguramente nos harán pasar apuros, y además hará otro recorte de sus empleados; y la buena es que al menos ya sabemos cómo nos irá y que tendremos que trabajar con más entusiasmo y dedicación, porque no nos queda de otra. Esta situación nos recuerda lo que un padre les decía a sus hijos cuando acudía a consolarlos al momento de que sufrían algún daño físico o contratiempo que los hacía llorar: “Tranquilo, hijo, tranquilo, ya no llores; si llorando arregláramos las cosas, me pondría a llorar contigo”.

La caída y azotón del precio del petróleo mexicano, un asunto del que ahora nadie quiere hablar –así como se aconseja no nombrar la soga en casa del ahorcado– ha tenido tales repercusiones en la economía mexicana, que hasta ahora no terminan de presentarse todas. Si algo pudiéramos aprender del desplome del petróleo y sus consecuencias (la historia no nos confirma como buenos estudiantes) sería que debimos haber hecho caso a quienes desde muchos años antes nos advertían que era necesario “despetrolizar” la economía mexicana. Pusimos oídos sordos, preferimos dizque tratar de aprender a “administrar la abundancia”, y nos sigue yendo como nos ha ido…

El servicio de noticias Acom nos informó, y nosotros le informamos a usted, que el Ayuntamiento de Mérida busca un equilibrio financiero para cubrir sus pagos de energía eléctrica, ya que de los 17 millones de pesos que eroga en ese rubro sólo recauda 5, lo que evidentemente arroja un gran déficit, que tiene que pagarse con el dinero que es de todos nosotros.

Vaya usted a la calle 54 con 65A, donde empieza la llamada Calle Ancha del Bazar, y verá colgando un enchufe que usan sin costo y a su arbitrio comerciantes callejeros; como ése hay más por todo el Centro Histórico, en parques y mercados de los barrios y en la periferia, lo que explicaría al menos en parte el cuantioso déficit que lamenta la Comuna.

Recordando al arzobispo de Constantinopla que citábamos en nuestros juegos infantiles, quien enderece ese entuerto será un gran enderezador… Y ayudará a la Comuna a ahorrar.