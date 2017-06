Stranger Things revive el “formato casete”

La serie retro ochentera de Netflix, Stranger Things, mantendrá su concepto vintage al lanzar su banda sonora en formato de cassette.

El soundtrack ya está disponible en su sus versiones digital, vinil y CD, pero el equipo detrás de la ficción —inspirada en clásicos de la época como The Goonies, A Nightmare On Elm Street, E.T. o Poltergeist, entre otros— decidió adaptarlo a formato de audiocinta.

La nostálgica caja será de cartón y está diseñada para parecer que se trata de una tapa de VHS y el casete será de plástico color rojo.

El casete saldrá a la venta mañana miércoles 14 de junio —que coincide con la fecha en la que se cumple un año del estreno de la serie— y se podrá obtener exclusivamente a través del sistema online Urban Outfitters.

La segunda temporada de Stranger Things llegará a las pantallas de la plataforma de streaming en Halloween, el próximo 31 de octubre.

Los nuevos episodios de la serie revelación del pasado verano volverán a contar entre sus filas con su carismático reparto al completo, pero también con algunas caras nuevas, como los interpretados por dos conocidas caras del cine de los 80: Sean Astin (Los Goonies) y Paul Reiser (Aliens, el regreso).

Además, se suman al elenco entre otros Linnea Berthelse, Brett Gelman, Will Chase, Sadie Sink y Dacre Montgomery, y precisamente sobre el personaje de este último, Billy, han hablado varios miembros del equipo en entrevistas y todos coinciden en una cosa: será el villano de la segunda temporada.

“Stephen king siempre tenía villanos humanos, que en ocasiones eran peor que los monstruos, de hecho, que monstruos sobrenaturales. Así que para nosotros es importante tener un villano humano que pueda perturbar las vidas de los personajes. Y Billy perturba las vidas de los adolescentes”.

A las palabras de Ross Duffer se suman las de Sahwn Levy, quien directamente le describe como una persona terrible.- Agencias