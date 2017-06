Supervisó Assad las armas químicas

PARÍS.- De acuerdo a una serie de entrevistas con ex funcionarios desertores del programa de armas químicas de Siria y a documentos extraídos por contrabando del Centro de Estudios e Investigaciones Científicas (CERS), el sitio francés Mediapart publicó una serie de artículos de investigación que aseguran que el presidente sirio, Bashar al-Assad, supervisó personalmente el desarrollo y la producción de gas nervioso desde principios de 2009.

Según el informe, Assad comenzó a supervisar el Departamento de Armamentos de la “Sección 3000”, el centro del CERS dedicado a armas químicas, en forma personal desde julio de 2011, poco después de la deserción de los primeros soldados del ejército sirio a la banda rebelde.

La trama comenzó luego de que, a finales de 2009, siete bases de la Fuerza Aérea de Siria recibieran grandes cantidades de gas nervioso que fue implementado por ingenieros sirios dentro de bombas y granadas en caso de una posible guerra con Israel por los Altos del Golán.

Últimamente, las armas químicas, que pueden ser arrojadas desde helicópteros sobre la población civil, fueron utilizadas en el ataque químico en la provincia de Idlib el pasado abril que tomó la vida de 83 civiles, incluyendo a 25 niños.

La postura de Francia en el Consejo de Seguridad respecto a la responsabilidad de Assad detrás del ataque fue justificada por los documentos extraídos del CERS, que apuntaban a un desarrollo intencionado de armas químicas bajo la supervisión del presidente sirio.

Estas suposiciones fueron respaldadas por el testimonio de uno de los entrevistados viviendo en Francia que, hasta el comienzo de la guerra civil en 2011, era director del Departamento de Desarrollo de la Sección 3000.

“No soy alawita y ciertamente no soy una persona cercana a la familia Assad, pero era muy leal al programa químico porque me decían, una y otra vez, que ésa sería la única manera de presionar a Israel en una posible negociación en el futuro”, declaró el ex funcionario a Mediapart.

“Estaba claro que, mediante una guerra, Siria no podría recuperar los Altos del Golán, y por lo tanto era muy importante crear una amenaza, un equilibrio de disuasión con Israel mediante el desarrollo y la producción de gas nervioso. Eso parecía tener sentido y yo creía que las tácticas del presidente eran inteligentes. Sólo muchos años después me di cuenta que el objetivo principal era prepararse para una posible rebelión, para un ataque químico contra la población civil siria”, agregó.

“La imagen empezó a quedar clara sólo cuando me enviaron a ajustar las municiones en los aviones en bases de la Fuerza Aérea. Nos exigieron colocarla en armas pequeñas, o que habían sido reducidas. Las rutas donde se almacenaban las municiones químicas no eran suficientemente extensas como para permitir el despegue de nuestros aviones de combate Sukhoi-22 o MiG-23. En una de las bases, de hecho, solamente había helicópteros. Estaba claro que el objetivo no era bombardear Israel. Otra base, en Swayda, está tan cerca de la frontera con Israel que los israelíes podían haberla destruirlo con morteros si creían que los estaba poniendo en peligro”.

Tras las nuevas divulgaciones, Mediapart promete revelar en los próximos días el papel de un “país europeo de importancia central” que ayudó al presidente sirio a armarse con un arsenal químico que pretende utilizar a medida que se desenvuelve la guerra civil, que ya ha costado la vida a cientos de miles de personas.

– Agencias