Talento yucateco en el Eco Dance

Dj Nax, oriundo de Mérida, participará en la segunda edición del Festival Eco Dance, que se realizará el 29 de abril en Chalco, Estado de México.

Brayán Jiménez “Nax” es la revelación del género electrónico en Yucatán. Es respaldado por el locutor Ramón Serratos y la agencia It2.

El joven pinchadiscos pretende llegar a escenarios nacionales e internacionales con el apoyo de sellos, productoras mexicanas y los medios yucatecos.

Entre los eventos que ha participado se encuentra el Carnaval de Mérida, la Feria Yucatán Xmatkuil. Sus mezclas llegaron a Playa del Carmen, Quintana Roo, donde compartió el escenario con el productor Dohko.

Califica el 2017 como un año lleno de frutos y aportes para la escena nacional en cuanto a la música se trata.

El Eco Dance, es un festival que reúne a los más destacados djs en la escena nacional, que da por resultado una plataforma de promoción para la música y calidad electrónica en México.- Excélsior

El programa involucra a otros pinchadiscos como Broz Rodríguez, Bsno, Le twis, Minow, GuztavoMx, Zaa, Adrián Dalera, Odrak, Elena Ramírez, Fito Silva, Daniel Córdoba, Tonny bey ker y el dúo ANTI.- Irbin Flores Palomino

