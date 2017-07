No hay que temerle a la energía

blasaguilar@gmail.com

Yucatán tiene que beneficiarse de la reforma en materia energética. En cristiano simple, esto quiere decir que algo tenemos que ganar de las nuevas dinámicas económicas y de empleo que se generarán por la extracción de petróleo y gas en el territorio nacional.

Es cierto, no queremos y -en el corto y mediano plazos- probablemente no tendremos plataformas petroleras en las costas yucatecas o en la vecindad de la joya natural del Arrecife de Alacranes. Vamos, de hecho, no está muy claro que nos convenga llenarnos de trabajadores de la industria del petróleo, con la dinámica sociocultural que inevitablemente generarían.

No, Yucatán no debe aspirar a ser zona de explotación petrolera; por el contrario, debe aspirar a ser zona de tecnología, investigación y educación petrolera. Aquí debe hacerse la parte técnica, formativa y de investigación de la industria.

Debemos ir por el mercado del entrenamiento y formación de los trabajadores especializados de la industria; además, debemos pugnar por la instalación -en Mérida y sus alrededores- de las futuras oficinas corporativas de las compañías de gas y petróleo.

Con la calidad que vida que ofrece nuestra capital y los niveles de seguridad de los que gozamos en el estado, tenemos todo para ser la sede corporativa y gerencial de la industria de la energía y el petróleo en el Sureste. Debemos ser más el cerebro de la industria petrolera regional y menos -mucho menos- el músculo operador y contaminante.

Aunque se vea poco y se comente -injustamente- menos, eso ya está pasando. Por ejemplo, Yucatán será la sede de la Litoteca Nacional. En esa litoteca se guardarán, para su análisis y estudio, las muestras geológicas y los núcleos pétreos que extrae la industria petrolera en sus lugares de exploración y explotación. Toda esa información es vital para decenas de compañías e investigadores que quieren saber dónde están los yacimientos y qué característica generales tienen. La litoteca, pues, nos pondrá del lado del alto valor de la industria, en el lado de la ciencia y la tecnología, los sueldos estables y el capital humano de excelencia.

Y también está el Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía (ITPE), que es básicamente la única escuela de su tipo en México, una que centra toda su oferta educativa en atender a la industria de la energía y el petróleo. Ahí se imparten ya carreras de Ingeniería Petrolera e Ingeniería Eléctrica y de Energía. Esta escuela yucateca, tiene muy clara la apuesta: actualmente tenemos en el sector energético, a nivel nacional, alrededor de 9 mil ingenieros con una capacitación profesional de buen nivel, para el 2020 se demandarán 500 mil profesionistas y para el 2025 México requerirá hasta 2.5 millones de profesionales en el sector de la energía. A buena parte de esos futuros técnicos y profesionistas podemos formarlos en Yucatán, con todos los beneficios económicos y sociales que ello traería.

En Yucatán la industria de la energía puede ser una industria limpia, de laboratorios y batas blancas que se constituya en pilar de una verdadera economía del conocimiento que Rolando Zapata se ha empeñado en construir. Ahí está la oportunidad, no hay que tenerle miedo. Las plataformas petroleras yucatecas serán de números y ciencia, no de derrames y dislocamiento social.