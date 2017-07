Vals de XV años de los gobernadores

maricarmengaray@gmail.com

Dicen que para empantanar o desvirtuar un asunto de importancia en nuestro país, tan sólo se necesita nombrar una comisión… de investigación, de seguimiento, de especialistas o de gobernadores, como la quinceañera Comisión Nacional de Gobernadores (Conago). Tres lustros de vida recordados hace unos días con un solemne acto conmemorativo que demostró la utilidad de 32 astas bandera en Avenida de la República en la Ciudad de México y que además exhibió la preponderancia casi absoluta de la perspectiva de género masculino en los titulares del poder ejecutivo de México. Si tan sólo hubiera asistido la sonorense Claudia Pavlovich, actualmente la única mujer gobernadora en nuestro país.

Esta Comisión, en la cual casi la mitad de sus integrantes pertenece al mismo partido político del presidente de la República, se ha pronunciado a favor de revisar y, en su caso, reformar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, sustentado con una reforma constitucional el 18 de junio del 2008 y que entró en vigor a nivel nacional el 18 de julio de 2016 -Yucatán se adelantó 5 años y en 2011 comenzó, de forma gradual, el nuevo sistema. Los gobernadores y ciertos mandos policiales han expresado su preocupación por el riesgo de “hipergarantismo” del Sistema porque algunos presuntos delincuentes podrían tener derecho, por ejemplo, a enfrentar en libertad un proceso por el delito de portación de armas, que ya en este nuevo sistema, no es catalogado como “grave”. Aseguran que es urgente -apenas a un año de operación-, revisar el Sistema y reformarlo. No hay que olvidar que las leyes las hacen legisladores, aunque algunos gobernadores aprovechan los micrófonos y el escaparate para deslindarse de la crisis de seguridad que se vive en sus entidades.

Hoy por hoy nos expresamos en redes sociales, sondeos de televisión y sobremesas, que no es justo dejar en la calle a un delincuente. No aceptamos a cabalidad la presunción de inocencia como un derecho fundamental del que debemos gozar todos en tanto no se pruebe que somos culpables, aun cuando haya flagrancia. La razón de este recelo es el lastre histórico de corrupción e impunidad, con mucho aderezo, de desconocimiento y falta de capacitación de operadores del sistema penal.

Por ejemplo, en 2012, la Encuesta Nacional sobre Percepción de Justicia Penal en México, reveló que 9 de cada 10 personas no sabían que en 2008 se dio una reforma constitucional en materia de justicia penal. En ese momento Yucatán era el segundo estado a nivel nacional en reportar mayor confianza en las instituciones de Justicia.

Seguramente a 5 años de distancia las cifras habrán cambiado, pero mientras sigamos leyendo “el inculpado fue dejado en libertad…”, sin mayor explicación en los medios, sin conocer las etapas del proceso, los actores que intervienen y las penas que se contemplan seguirá siendo difícil reconocer las bondades de un sistema de justicia penal que está comenzando y que se rige en apego a derechos humanos. Que se revise y se corrija lo que sea necesario, que haya cárceles seguras, incluso para los reos que están hacinados y con riesgos constantes de motines, pero que no nos lleven al baile.