Vanessa Aguilar gana oro en Olimpíada

Vanessa Aguilar Tun brilló con luz propia y subió a lo más alto del podio al conseguir la presea dorada en la modalidad kumite en -58 kilos, desquitándose del mal momento que pasó en la final de kata en la Olimpíada Nacional Juvenil y Olimpíada Nacional, que se realiza en Monterrey, Nuevo León.

En kumite la campeona yucateca venció a Itzel Gómez, de Oaxaca, por nocaut 12-4, paró el tablero 10 minutos antes de concluir los dos minutos de tiempo destinado en este deporte para derribar a cada rival.

En la semifinal Vanessa superó a Dayhan Quiñones, de Sinaloa 6-0.

Llena de emoción por su triunfo Vanessa dijo que se concentró para ganar el metal añorado. “Con ese oro demostré que definitivamente merecía la medalla áurea que me quitaron de manera injusta, me siento bien pese al mal rato que me hicieron pasar”, señaló.

Explicó que la medalla áurea vale un mundo de sacrificios, como el de no poder salir a divertirse y cambiar sus vacaciones por días de entrenamientos, además destacó que su triunfo le dio su clasificación a los Juegos Panamericanos de Karate y Juegos Escolares.

Antes se quedó con la plata al ser mal calificada por los jueces en la especialidad de kata juvenil mayor. La yucateca cayó en la final 4-1 pese a que mostró un dominio completo ante la tamaulipeca Ana Rodríguez.

La tamaulipeca careció de técnica y posturas, y pese a todo los jueces le dieron la victoria. En semifinales doblegó a Pamela Campos de Morelos con marcador de 4-1, punto en contra que precisamente concedió el mismo juez que estuvo en la final.

En kata por equipos femenil, Vanessa Aguilar se colgó el bronce, donde hizo alianza con Casandra Vargas y Paola Valle. El equipo yucateco perdió ante las representantes de Baja Sur y triunfaron ante el conjunto de Oaxaca, de acuerdo con un boletín de prensa.