Vivir el sueño

Por Alejandro Fitzmaurice Calunhi

Lo digo sin vergüenza, aunque no a mucha honra: no soy periodista. Podrá encantarme el oficio, podré haber vivido por temporadas en algunas salas de redacción o escribir dos o tres notas, pero una noche me fui de parranda con la pedagogía y terminé enamorándome sin remedio de los salones de clase.

A pesar de esto, muy en el fondo, sabía que tenía que regresar a las salas de redacción. Ayer fue ese día: editor de las páginas de opinión. Me siento como el bohemio que se fue de casa sin razones y regresa espantado tras entender lo rápido que pasa el tiempo. Estoy feliz.

Son las nueve y media. Pablo Cicero, que también es un obsesivo del periodismo, adelantó la chamba y apenas tengo que ayudarle con algunos titulares. “Listo, Fitz”, me dice, pero yo pido permiso para quedarme un ratito más. Lo que quiero de veras es pasearme por la rotativa y oler las tintas, el aroma del papel.

A lo mejor es el thinner que impregna el cuarto de prensa, sin embargo, aquí hay una magia antigua que las pantallas ya no tienen. No lo digo por romántico y mucho menos por teporocho. El medio es el mensaje, afirmó alguna vez Marshall McLuhan. No son iguales las noticias desde un tabloide que desde una tableta. Permítame exponerlo hasta donde le entiendo. El teórico canadiense afirmó que los medios podían ser calientes o fríos. El periódico impreso o el cine caen en esta primera categoría por ofrecer una alta resolución (una gran fidelidad en la transmisión) que exige poca participación del receptor.

Todo lo contrario sería internet, el cual exige el involucramiento total del usuario para llegar a esa información.

Así, para entender a fondo una página o la escena de una película, se necesita únicamente prestar atención, “dejarse llevar” por las letras o las imágenes, algo que difícilmente puede ocurrir si se tienen hábitos hipertextuales y abiertas diez pestañas del Google Chrome a la vez. En resumen, porque seguro no me expliqué, mucho se pierde si los impresos sacan acta de defunción.

Pero de vuelta a la calle 64 y a unos pasos del Dzalbay, allá arriba, en la redacción, hay unos diez periodistas de a de veras — quijotes de los tiempos virtuales — que no están para pensar en futuros hipotéticos ni en las reflexiones de profesores trasnochados (las mías, no las de McLuhan).

Andan trenzados a la computadora, fajándose en el ring del teclado con las comas, los caracteres y las fotos: había que terminar las páginas que ayer estrenamos. Decirlo en plural es andar colándome. Son sólo ellos quienes merecen palmas.

Y aquí, medio nervioso, voy cerrando. Hace meses que tengo el privilegio de contar con un espacio en este periódico, y dicho sea de paso, de atormentar a don Gínder Peraza con mis correos pidiendo prórroga. No obstante, ocurre que esta entrega se siente como la primera.

Por ello, me quedo con las palabras escritas por Pablo Cicero en la edición de ayer: “Dos mil novecientos noventa días –ocho años– son los que Punto Medio ha navegado en las a veces turbulentas a veces plácidas aguas del periodismo en Yucatán. Ha sobrevivido intensos temporales y ha gozado de suaves vientos; un ya largo camino a Ítaca, lleno de aventuras […]”.

Sí, hoy yo también me subo al barco, a la consigna de que el compromiso es con la sociedad. Marinero raso de las letras, agradezco la oportunidad para seguir aprendiendo de los grandes capitanes que comandan esta embarcación.

Y no, no pienso bajarme con ninguna tempestad.

¡Bienvenidos otra vez, queridos lectores! ¡Larga vida, Punto Medio!