Ximena Martínez, heroína anónima de la Olimpíada Nacional 2017

Las siete medallas que el equipo yucateco de natación se adjudicó en la Olimpíada Nacional 2017 tuvieron varios protagonistas, como los medallistas yucatecos Mario Vergara y Mariana Ortega, pero detrás de ellos hubo mucha gente que colaboró para alcanzar el objetivo. Y una de esas personas fue la fisioterapeuta Ximena Martínez Heredia, quien con sus masajes en brazos, hombros y piernas, antes y después de competir, fue clave para el buen desempeño de los atletas.

Su trabajo de rehabilitación con cada uno de los nadadores fue exclusivo, se esmeró y tuvo su recompensa. La satisfacción de haber contribuido para que Yucatán aparezca en el medallero de la justa nacional amateur más importante del país, según boletín.

Ximena trabaja desde el año pasado con la selección de natación, pero también es parte importante en las competencias de triatlón, pues su labor principal es activar y rehabilitar a los deportistas antes y después de cada competencia, principalmente si éstos presentan calambres en las piernas u otras partes del cuerpo, algo que sucede después de un largo tiempo en la alberca o cuando no hay un buen calentamiento antes de cada competencia.

La joven fisioterapeuta aún es pasante de la licenciatura en fisioterapia de medicina del deporte, pero en julio, es decir, en dos meses, presentará su tesis y su examen final para titularse, pero eso no le impide trabajar con los muchachos, aunque posteriormente tenga que “comerse con los ojos” libros y más libros, según dijo, para prepararse mejor.

“Estoy feliz de que me hayan tocado deportes acuáticos, me gustó y les he tomado cariño a los muchachos, los voy a extrañar cuando me vaya”, dijo la joven de apenas 22 años.

La futura licenciada habló también de los jóvenes, a los que calificó como muy responsables, trabajadores y buenos estudiantes, pues los conoce y lleva muy buena relación con ellos.

Señaló que al terminar carrera buscará empleo en el ámbito deportivo, aunque éste se encuentra muy peleado, pero la experiencia obtenida en eventos nacionales serán de gran ayuda al momento de encontrar un empleo.

De acuerdo con la entrevistada son varias las lesiones más comunes que presentan los deportistas que participan en natación son varias, aunque las comunes se presentan en hombros y rodillas, aunque aseguró que los nadadores que nadan la especialidad de mariposa su principal problema está en hombros y espalda, croll; biceps y dorso; hombros.