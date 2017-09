Abner Mares tiene en la mira a Leo Santa Cruz

El boxeador tapatío ultima detalles en su entrenamiento para enfrentarse el 14 de octubre a Andrés Gutiérrez, pero también se mentaliza para pelear contra “El Terremoto”

EL CUADRILÁTERO DE UN MODESTO barrio en el sur de Los Ángeles es la antesala de entrenamiento del campeón Peso Pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Ábner Mares, quien dice subirse al ring por la comunidad que lo vio crecer y prepararse para el duelo contra Leo “El Terremoto” Santa Cruz.

El boxeador tapatío dejó claro que se prepara para la revancha contra el también campeón mundial Santa Cruz con encuentros previos como el que tendrá frente a Andrés Gutierrez el 14 de octubre, en en el StubHub Center, en California.

Mares asegura que es contra el púgil michoacano cuando quiere aplicar su mejor táctica: “el gran contragolpeo, la gran defensa , la velocidad, un poquito de todo, Leo Santa Cruz es bastante difícil, vamos a demostrar la capacidad que tenemos, verán un Ábner más inteligente, más estricto.” dice.

El entrenador Robert Garcia dice que esta vez el campeón atiende sus observaciones y aunque no demerita el encuentro con Gutierrez, dice estar preparando a Mares para la revancha contra Santa Cruz, y señala que su pupilo “sigue las instrucciones como se las indico, sigue haciendo todo lo que le digo, me enseña el respeto como entrenador, me pide consejos y ha mejorado mucho , además de que estamos haciendo trabajo en las piernas y usando muchos los ángulos” señala.

Aunque presenció como espectador la pelea que sostuvieron ambos el 29 de agosto de 2015 en el Staples Center, cuando Leo se llevó por decisión mayoritaria la victoria, García dice que en aquel entonces Mares se equivocó al intentar complacer al público y que esta vez “el plan de pelea que tengo contra Leo será totalmente diferente, por eso creo que el mismo Leo y y su papá quisieron una pelea de preparación antes de enfrentar a Ábner.”. -Texto y fotos: Agencias