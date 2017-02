Antonio Brown, el receptor mejor pagado de la NFL

Los Pittsburgh Steelers cumplieron su palabra y acordaron una extensión contractual a largo plazo con el receptor abierto Antonio Brown.

Además, el convenio convierte a Brown en el receptor abierto mejor pagado en la NFL.

De acuerdo a Adam Schefter de ESPN, el convenio sería por cuatro campañas y un máximo de 68 millones de dólares. El receptor, quien tenía un año restante en su contrato, está ahora atado ahora a los Steelers hasta la campaña del 2021.

Brown publicó una foto con su agente a la hora de firmar el documento.

Los Steelers habían prometido reestructurar el acuerdo de Brown en la temporada baja. Reestructuraron su contrato en agosto pasado, adelantando 4 millones de dólares de su contrato del 2017 a su salario base del 2016. Brown, de 28 años de edad, es considerado uno de los mejores receptores abiertos de la liga y ha sido pieza clave para la ofensiva de los Steelers durante las más recientes campañas. Le restaba un año de un contrato de cinco años y 42 millones de dólares firmado en el 2012.

Un recluta de sexta ronda del 2010 procedente de Central Michigan, Brown ha sido elegido a cinco Pro Bowls y ha ganado tres designaciones al primer equipo All-Pro en siete campañas. Lideró a la liga con 1,698 yardas por recepciones en el 2014.

Brown es el primer jugador en la historia de los Steelers en finalizar con 1,000 yardas por recepciones y 10 touchdowns por recepciones en tres temporadas en fila.

Se trató de un día muy movido para Pittsburgh, en términos financieros. El equipo colocó la etiqueta de jugador franquicia sobre el corredor Le’Veon Bell más temprano en el día, asegurando su permanencia por lo menos por una campaña más, o la posibilidad de recibir dos selecciones de primera ronda como compensación en caso de que se vaya a otro club.

La designación no impide a los Steelers acordar un contrato a largo plazo con Bell, antes de la fecha límite del 15 de julio, pero sí impide que llegue al mercado abierto de la agencia libre.

Por otro lado, los Pittsburgh Steelers han puesto su etiqueta de franquicia sobre el running back titular Le’Veon Bell.

Bell recibió la oferta exclusiva, según la fuente, cuya designación significa que Bell solo puede negociar con los Steelers y no podría firmar ninguna oferta que le haga cualquier otro tipo. Las partes tienen hasta el 15 de julio a las 4 p.m. ET para llegar a un acuerdo a largo plazo. Si no hay un acuerdo, Bell tendrá que jugar la temporada de 2017 bajo el contrato de exclusividad y esperar hasta el 2018 para entrar en el mercado de agentes libres.

Bell, de 25 años, hizo su caso para ser considerado uno de los mejores running backs en la liga tras un 2016 en el cual promedió 157 yardas desde la línea de golpe por juego, el tercer mejor promedio en la historia para un running back.– ESPN