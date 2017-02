Artista mexicana lanza proyecto contra Trump

La artista plástica mexicana Andrea Arroyo creó, desde Nueva York, una plataforma digital para desplegar obras de creadores de todo el mundo a quienes les preocupa la dirección que toma Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente Donald Trump.

Titulada Unnatural Election (elección antinatural), la plataforma ha logrado recabar hasta el momento más de 200 obras de artistas, tanto profesionales como aficionados, quienes desde más de 20 países en el mundo contemplan con ansiedad los sucesos políticos en Estados Unidos.

La plataforma, presentada unos días después del triunfo electoral de Trump en noviembre pasado, estará abierta de manera indefinida en el sitio de internet www.unnaturalelection.com. Asimismo, una muestra de trabajos es desplegada hasta el mes de mayo en la Universidad de Nueva York (NYU). “Al otro día de la elección estaba devastada, llorando como si hubiera perdido a un familiar. No había llorado tanto desde que perdí a mi hermano. Y me pregunté: ¿cómo me levanto? ¿Cómo me levanto de este mundo que ha cambiado tanto?”, afirmó Arroyo.

En entrevista con Notimex, Arroyo decidió lanzar una convocatoria internacional inmediatamente tras el triunfo de Trump, y enseguida recibió colaboraciones de creadores de todo el mundo preocupados por la migración, los derechos de las mujeres o los rasgos autoritarios de Trump.

La convocatoria solicitaba reflexiones en torno al impacto en la justicia social de la elección de Trump, al efecto que tendría en las relaciones raciales, las cuestiones de género, de justicia económica y las relaciones internacionales, así como sobre las maneras en que la sociedad civil podrá resistir.- El Universal