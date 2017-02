El Atleti logra remontada heroica contra el Celta

El Atlético de Madrid logró una remontada memorable en dos minutos y selló una victoria fulminante 3-2 contra el Celta de Vigo.

El partido fue trepidante, de esos que no permiten ni un momento de pausa a los futbolistas ni apartar ni un segundo la vista del terreno de juego a los espectadores.

Desde el principio, el juego tuvo una gran intensidad, después de que el Celta marcó el primer gol, en el minuto 5, tras un error del arquero, Gustavo Cabral logró rematar de manera fácil.

No pasaron más de diez minutos, cuando Fernando Torres igualó el marcador para los “rojiblancos”: siempre de espaldas, la controló con el pecho y, de repente, sorprendió a su marcador y a Sergio Álvarez con un toque justo, en parábola, ingenioso e inalcanzable para el guardameta en el minuto 11.

Hubo muchas más acciones en el primer tiempo, las más importantes, dos penaltis, uno que fue y no pitó el árbitro y otro que no fue, que sí fue sancionado, pero que falló el Atlético por conducto de Torres contra el larguero a la media hora. Sin embargo, al final de los primeros 45 minutos, el marcador no se movió más.

Para la parte complementaria, el juego mantuvo su gran intensidad, Celta se volcó al ataque pero los colchoneros replegaron sus líneas escalonadamente y jugaron al contragolpe.

Y después se rompió el encuentro. El conjunto rojiblanco se vio abajo en el marcador cuando John Guidetti culminó un contragolpe para el 1-2 en el minuto 77, pero lo ganó después, con una reacción fulminante, en dos minutos 86’ y 87’, desde el 2-2 de volea preciosa de Carrasco al 3-2 de Griezmann. De la lona, de la decepción, a un triunfo indispensable.

Chelsea deja escapar la victoria con el Burnley

El Chelsea se dejó dos puntos en el estadio Turf Moor ante el Burnley (1-1), que frenó la progresión del conjunto londinense, aún con diez puntos de renta como líder de la Liga Premier respecto a su principal perseguidor, el Tottenham.

Ante el Burnley, un equipo acomodado en el ecuador de la clasificación, se fue con la ventaja en el marcador a los siete minutos, cuando Pedro culminó un centro de Victor Moses.

Sin embargo, antes de la media hora el cuadro local empató en un magnífico golpe franco transformado por Robbie Brady que alcanzó la red fuera del alcance de Thiboaut Courtois para poner cifras definitivas.– Récord/ESPN