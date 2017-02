El Atleti se impone a domicilio en Alemania

El Atlético de Madrid sufrió para sacar una victoria por 2-4 sobre el Bayer Leverkusen en la ida de los octavos de final de la Champions League disputada este martes en el BayArena; un partido que pasó de una demostración de poder rojiblanca en la primera parte, a un completo caos.

A los 17 minutos apareció Saúl. El de Champions. El que no duda y no falla. En el primer contragolpe letal del Atlético de Madrid, el mediocampista español puso el 0-1. Se internó con balón controlado por la banda derecha dejando tirado en el césped a Kampl, que no llega a tiempo para cortarle la carrera para encarar a Dragovic. En un instante levantó la vista y decidió jugársela con el disparo. Un potente zurdazo al ángulo, que gracias a que rozó ligeramente en el defensa rival se fue con efecto, imposible de alcanzar para Leno. Fue una decisión casi de instinto, clave, que fijó el rumbo de la victoria. Fue en una de esas pérdidas de balón lo que permitió que el Atlético duplicara su ventaja antes de que se cumpliera la primera media hora. Griezmann, que acompañaba en la jugada, y ya sin obstáculos, puso el 0-2 con toda tranquilidad.

Los hombres de Schmidt no daban crédito a lo que acaba de ocurrir, pero lejos de hundirse, redoblaron esfuerzos para buscar la remontada. Sacó el coraje Kampl, que exigió una gran parada de Moyá, y también Brandt, que casi emula a Saúl. Intentaban avanzar por todos los medios y aumentaron la presión sobre el Atlético, incluso el Chicharito, tan poco habituado a esa labor. Pero no les salían las cuentas y se equivocaban constantemente. El descanso sirvió para que el Bayer se reorganizara y, por fin, impuso su juego durante un breve periodo. Suficiente para que Karim Bellarabi descontara tras recibir un centro perfecto de Henrichs desde la derecha, pero que sirvió de muy poco, pues a los pocos minutos, el Atlético volvió a abrir la brecha con el tercer tanto. El exsevillista cumplió con creces. Disparó con potencia y confianza y batió a Leno.

Sin hacer gran cosa, el Bayer descontó gracias a una sucesión de errores defensivos de los colchoneros. Savic, que en su desesperación por evitar que el Chicharito hiciera daño, marcó en su propia puerta. El Atlético de Madrid sólo esperaba el pitido final. La ventaja era pírrica y la victoria sabía a cualquier cosa menos a eso, pero estaban agotados. Pero entonces llegó la magia en forma de Fernando Torres quien apenas llevaba cinco minutos en la cancha, y remató de cabeza aprovechando una terrible salida de Leno.

Mónaco deja vivir al City y termina ganando 5 a 3

El grito de gol se escuchó ocho ocasiones en el Emirates Stadium. El Manchester City anotó cinco y el Mónaco, que parecía tener en sus manos a los locales, se conformó con tres, para dejar en el partido de vuelta la resolución de los octavos de final de la Uefa Champions League.

Doble doblete sudamericano. Por el lado de los franceses, un Radamel Falcao con nivel recuperado se hizo presente en los minutos 32 y 62. Cerró la cuenta Kylian Mbappé en el 40’ para la causa rojiblanca; por el otro lado, Sergio Agüero movió las redes al 58’ y 71’, para encaminar la remontada y posterior triunfo que inició con Raheem Sterling (26’) y concretaron John Stones (71’) y Leroy Sané (82’).– Agencias