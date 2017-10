Baker no volverá como manager de los Nacionales

DUSTY BAKER no volverá como mánager de los Nacionales de Washington en el 2018, según anunció el equipo ayer, una movida que dejó al veterano mánager “sorprendido y decepcionado”, le dijo Baker al diario USA Today Sports. “Ellos me dijeron que ellos se comunicarían conmigo y yo les dije que me iba de la ciudad ayer y que ellos esperaron 10 días para decirme.

“Realmente pensaba que este había sido mi mejor año. Ganamos por lo menos 95 partidos cada año y banderines divisionales en años consecutivos, pero ellos me dijeron que querían ir en una dirección diferente. Es difícil entenderlo”.

De acuerdo al gerente Mike Rizzo, la decisión de separarse de Baker fue tomada el jueves en la noche y el equipo se la informó ayer en la mañana.

Baker llevó a los Nacionales a la postemporada en sus dos campañas al frente del equipo, la primera vez en la historia de la franquicia que el equipo había llegado a los playoffs en temporadas consecutivas.

En ambas ocasiones, los Nacionales perdieron en la Serie Divisional de la Liga Nacional como el mejor sembrado, incluyendo una derrota 3-2 ante los Cachorros esta temporada en lo que fue la cuarta salida consecutiva de Washington en la primera ronda de los playoffs en cuatro apariciones desde su mudanza a D.C. en 2005.

Ayer, Rizzo dejó en claro que el resultado de esta temporada jugó un papel importante en la decisión del equipo de salir de Baker.

El contrato de Baker expiró al final de su temporada. Los contratos del resto de los entrenadores también expiraron.

“Dusty Baker llevó al equipo a los primeros títulos divisionales consecutivos en nuestra historia y representó a nuestra organización con clase dentro y fuera del terreno”, dijo el grupo de dueños de los Nats. “Le agradecemos todos los éxitos que disfrutamos juntos en los pasados dos años. Le deseamos el mayor de los éxitos en el futuro”. -AGENCIAS