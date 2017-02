Un Barcelona sin alma ni juego esquiva el desastre

Después de desangrarse en Europa, el Barcelona estuvo a punto de despreciar también la Liga. A un minuto del final, en un Camp Nou en armas y frente a un Leganés que no mereció la derrota, Neymar arrancó un penalti a Mantovani. Messi tiró con rabia y se negó a celebrar el gol del triunfo. La depresiva puesta en escena de los azulgrana no merecía siquiera una sonrisa.

Para medir el estado emocional de un club de fútbol sólo basta con atender a los detalles. Casi siempre, estos suelen ser grotescos. En el gol norte habita una grada de animación patrocinada por la directiva y por el propio Luis Enrique. El grupo canta a favor del entrenador, pero recibe el rechazo del resto de un Camp Nou que no está para milongas. Aún hay más. El presidente de turno, en este caso Josep Maria Bartomeu, emerge cinco días después de la peor derrota de su mandato. ¿Para admitir errores? Nada más lejos. Para pintar la vida de rosa. Para decir que no hay mejor futuro que el que pueda ofrecer su orgulloso técnico. Y para recordar al aficionado, olvidadizo él, que aún queda la Copa del Rey. Como si el club hubiera retrocedido dos décadas y estuviera aún presidido por Núñez. Qué decir del juego del equipo. Eso merece un capítulo aparte.

La primera visita de la historia del Leganés a territorio barcelonista debía ayudar a crear el clima apropiado para publicitar sueños húmedos y remontadas. La realidad azulgrana, sin embargo, estremece cada día más. El equipo madrileño, que no gana un partido desde hace casi tres meses, no sólo no fue inferior al Barcelona, sino que convirtió durante buena parte del partido a Ter Stegen en un hombre al que canonizar. Hasta que Unai López lo derribó.

No hay autoridad alguna en el juego del Barcelona, que pasó del ridículo de París al triste despliegue frente al Leganés. El gesto inexpresivo de Messi, también tras inaugurar el marcador al amanecer, sin rastro alguno de emoción, ni siquiera de alivio, fue la mejor metáfora de la noche. Aquella combinación entre Neymar, Luis Suárez y el argentino no fue más que un ejercicio de nostalgia. A continuación no hubo más que la nada.

No compareció Piqué, a quien Luis Enrique no expuso para asegurar su concurso la próxima semana en el Calderón. Tampoco Busquets, que cumplió su partido de sanción. Ni siquiera lo hizo de inicio Iniesta, todavía fuera de forma y al que el entrenador tuvo que recurrir a diez minutos del final. Cuando el Leganés ya había empatado el partido.– El Mundo