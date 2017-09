BIBLIOTECA PÚBLICA “MANUEL CEPEDA PERAZA”, 150 AÑOS DE HISTORIA Y FORMACIÓN

Texto: Jesús Gómez

Fotos: Gabriela Cortés

Pláticas, talleres y muestra de teatro guiñol, son las actividades que se llevarán a cabo durante esta semana en el marco del 150 aniversario de la Biblioteca Pública “Manuel Cepeda Pereza”, único espacio que ha sobrevivido a la historia y ha contribuido a la formación de los que hoy son profesionistas.

La también conocida biblioteca central cumplió este martes 26 de septiembre, siglo y medio de haber recibido el decreto donde se estipula que el Instituto Literario del Estado ya cuenta con un espacio público, recordó Luis Alberto Solís Vázquez, coordinador del inmueble.

Por lo anterior, se llevarán a cabo eventos para celebrar a tan icónica biblioteca del Estado, –es una de las pocos espacios que ha preservado no sólo su función si no su nombre. Hubo muchas bibliotecas, pero con la revolución muchas no funcionaron, caso contrario a lo que se vivía aquí –.

Comentó que las actividades iniciaron desde el lunes 25 con actividades de fomento a la lectura con la participación del psicólogo Gilberto Palma con el “Cuentos del Abuelo”, en el marco del Día Mundial del Cuento.

En dos días de actividades, alumnos de escuelas como “Benito Juárez” y “Josefa Ortiz de Domínguez”, han escuchados pláticas entretenidas sobre la historia de la biblioteca.

Las actividades concluirán este sábado con una reunión de trabajo y taller con responsables de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales y entrega de acervo bibliográfico.

HISTORIA DE LA BIBLIOTECA

Recordó que la biblioteca originalmente se encontraba en la planta alta de lo que ahora es la Universidad de Yucatán. Tras 10 años, la Pinacoteca Juan Gamboa Guzmán sería la nueva sede, donde permaneció durante 82 años, periodo más largo pero en condiciones nada favorables.

Es en los 70’s cuando se decidió reubicar la biblioteca a la planta alta del ex convento de monjas donde sólo estuvo ocho años. Fue hasta 1984, cuando el gobierno del estado compró la casona ubicada sobre la calle 55 x 62 del Centro Histórico, con un estilo afrancesado con jardines interiores para ahí ser colocada.