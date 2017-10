Buscan que FIFA destine sanciones a damnificados

Texto y fotos: Agencias

LA FEDERACIÓN MEXICANA de Fútbol, a través de su Secretario General, Guillermo Cantú, buscará negociar con la FIFA para que los 2 millones 800 mil pesos de multas por el grito homofóbico, que se ha dado durante los juegos de la Selección Mexicana, se destinen a la “reconstrucción de México”.

Cantú reveló que incluso ha perdido la cuenta de las sanciones que ha impuesto el máximo organismo internacional de fútbol al balompié mexicano.

En entrevista exclusiva con ESPN, el directivo aseguró que espera la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) porque considera que esto ya se alargó mucho y siguen acumulando sanciones que bien podrían ayudar al país después del sismo registrado el pasado 19 de septiembre donde hubo pérdidas millonarias y humanas.

El directivo expuso que es una idea que pronto hará llegar a la FIFA, con el único objetivo de aportar económicamente al país y a la gente que en este momento necesita de ayuda.

Comentó que ojalá llegue pronto la resolución del TAS, ya que ha tardado mucho, y considera que ya es tiempo que sepan qué va a proceder con lo acontecido en el Estadio Azteca entre los aficionados.

Recordó que se han hecho campañas a favor de la erradicación del problema y aunque ha habido avances, no se ha podido solucionar al cien por ciento. Sin embargo, no cesarán en su proyecto porque afirma que defienden con argumentos que no es una palabra como la considera la FIFA estrictamente.

Afirmó que esperan hoy la plena conciencia por parte de a la afición de San Luis Potosí para que el grito que ya le acarreó al país varias multas, se convierta en un “Fuerza, México”.

El directivo dejó en claro que quieren que se haga presente en el Estadio Alfonso Lastras el clamor anterior por parte de los presentes al encuentro ante Trinidad y Tobago.

Por otro lado, el directivo aseguró que no es una obsesión llegar como primer lugar de grupo al Mundial, sino convertirse en una selección “de alto rendimiento”.