Cinco jugadores de Patriotas no visitarán la Casa blanca

Cinco jugadores de los Patriotas de Nueva Inglaterra rechazaron asistir a la tradicional reunión de los campeones con el presidente de la Casa Blanca. Todos ellos señalan que la razón es por Donald Trump.

El más reciente, el corredor LaGarrette Blount, anunció públicamente que no asistirá a la reunión a la Casa Blanca porque “simplemente no me siento bienvenido en esa casa. Voy a dejarlo ahí”. El ala defensiva Chris Long escribió en su cuenta de Twitter que “había planeado saltarse la ceremonia”, y aclaró que su decisión era propia, y que no estaba uniéndose al llamado de nadie para que dejara de asistir a la reunión. El apoyador (linebacker) Dont’a Hightower expresó el miércoles a un canal de televisión que él ya ha estado en la Casa Blanca cuando su equipo colegial del estado de Alabama ganó el campeonato en esa categoría.

A su vez, Martellus Bennett, quien juega como ala cerrada, afirmó que la gente sabe cómo se siente respecto de la presidencia de Trump. Devin McCourty, quien juega como profundo, declaró a la revista Time: “la razón básica es que no me siento aceptado en la Casa Blanca”.– Excélsior