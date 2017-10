“COCO” DONARÁ TAQUILLA DEL FICM A DAMNIFICADOS

Texto: Agencia

COCO, película de Pixar que cuenta con la voz de Gael García Bernal y The shape of water, dirigida por el tapatío Guillermo del Toro, darán taquilla a los daminificados por el sismo del pasado 19 de septiembre.

Ambas cintas serán proyectadas para tales fines en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, que se realizará del 20 al 29 de octubre próximo.

Alejandro Ramírez, presidente del FICM (por sus siglas), anunció la decisión durante la presentación del programa oficial del certamen.

“Se va a donar la taquilla de la función inaugural del festival (Coco) a los trabajos de reconstrucción de vivienda en Oaxaca y Chiapas, ya se decidirá a qué municipio y comunidades.

“Y Guillermo (Del Toro), quien estará en el festival, pidió que su función del 26 de octubre sea a beneficio de los afectados por el sismo”, indicó el ejecutivo.

El FICM festejará 15 años de vida con la presencia de talento internacional como el realizador francés Michel Hazanavicius (El artista), el cineasta húngaro Béla Tarr (El caballo de Turín) y el iraní Barber Schroeder (La virgen de los sicarios).

Fuera de competencia, pero con presencia de talento, se presentarán entre otras Beatriz at dinner, con Salma Hayek quien no ha confimado su asistencia, Suburbicon de George Clooney, Zama de Lucrecia Martel, Cinderelo de Beto Gómez y la animación El ángel en el reloj.

“Hemos crecido orgánicamente, para nosotros es importante dar una perspectiva de lo que se está haciendo en México”, expuso Daniela Michel, directora del festival.