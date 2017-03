Comercios de comida, insalubres

Aunque en redes sociales existen quejas por las condiciones insalubres en plazas comerciales de la capital yucateca, los ciudadanos tienen el deber de interponer sus inconformidades directamente ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) o a través del portal de internet de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) para que las autoridades puedan realizar inspecciones y, de ser necesario, aplicar amonestaciones, multas o clausuras.

El vocero de la SSY, Luis Felipe Vázquez Ortiz, explicó que quien ha sido afectado por el consumo de alimentos insalubres tiene la obligación de acudir a las instancias oficiales para presentar su inconformidad.

“El ciudadano debe presentar su queja, con una identificación oficial, eso le da validez a la denuncia, un ejemplo: si yo comí una torta y me hizo mal, es mi obligación para proteger a mi familia tengo que dar la cara y decir lo que comí me hizo daño, si en el establecimiento no le hacen caso, tiene que venir a la Secretaría de Salud a levantar la denuncia por manejo insalubre de alimentos”, afirmó.

“Muchas veces los ciudadanos no lo saben o es una venganza personal por un mal servicio, van y acusan anónimamente, pero no procede. Es como los que llaman a los bomberos por una falsa alarma de incendios”, sostuvo.

Cabe señalar que en redes sociales circulan diferentes quejas por condiciones insalubres en los establecimientos o en la comida que se vende en plazas comerciales como Macroplaza, Plaza Las Américas o Gran Plaza.

“De manera permanente siempre hay puestos y establecimientos que requieren modificar ciertos hábitos que no son adecuados en el manejo de alimentos porque rompen la normatividad, entonces se hace la recomendación”, comentó al respecto el secretario de Salud, Eduardo Mendoza Mézquita.

En ese sentido, Vázquez Ortiz señaló que con la denuncia a través de la ventanilla única de atención en las instalaciones de la SSY o en el buzón de quejas del portal http://salud.yucatan.gob.mx/, las autoridades pueden proceder a una verificación de condiciones higiénicas en el manejo de alimentos como guantes, cubreboca, cofia, etc.-José Villegas