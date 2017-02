Comienzan a limpiar la playa llena de sargazo

Los trabajos para limpiar la playa de Progreso, llena de sargazo, iniciaron este viernes. El director de Obras Públicas, Fernando Martínez Estrada, dio a conocer que en las labores participa una cuadrilla de trabajadores de la dependencia que se espera retiren más de cien toneladas del vegetal marino.

El funcionario mencionó que en las actividades se emplean como herramientas tres bobcats y dos volquetes maniobrados por los empleados, con la finalidad de recoger el elemento marino maloliente acumulado en cantidades a la orilla del mar, desde el pasado lunes.

Las autoridades por fin decidieron beneficiar la zona tras las quejas de turistas así como de prestadores de servicio como rentadores de paseos acuáticos y restauranteros, quienes externaron que las personas se iban huyendo del fétido olor dejando nulas ganancias en sus negocios.

Argumentaron que aunque no es temporada alta vacacional, no se debe de descuidar este sector debido a que a la larga será agradecido también por los habitantes del puerto y no solo por la indutria restaurantera. Por higiene, estos trabajos fomentan el poder hacer libre uso del mar.– José Luis Chavarría