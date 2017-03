Copa de kartismo tiene inicio electrizante

Con un manejo impecable que resultó casi perfecto, el piloto yucateco Joaquín Torres se adjudicó la primera fecha de la Copa Yucatán de Kartismo, que se celebró el pasado sábado en la pista del parque de diversiones ActixPark.

Torres y su kart no. 10 aguantaron los embates del subcampeón Wilbert Salazar (kart no. 46), quien en la primera de las tres carreras o heats no se despegó del líder en las 15 vueltas para brindar ambos un excelente duelo de habilidad y destreza en la pista y un final de fotografía.

Sin embargo, en el segundo heat, Salazar “reventó” su motor en el esfuerzo de superar a Torres. Pero cuando el piloto yucateco pensó que tendría un día de campo, en la tercera carrera apareció el joven piloto Eduardo Miranda Córdova (kart no. 255), quien con apenas 13 años de edad demostró las grandes habilidades que tiene al volante y en todo momento “le llenó los espejos retrovisores” a Torres para otra excelente carrera.

Al final, la bandera de cuadros fue para Torres, quien tambien se adjudicó la pole en la calificación para una jornada redonda. La segunda posición fue para Eduardo Miranda Jr. y la tercera para Enrique Gasque.

Quien no tuvo fortuna fue Fernando Barbachano, piloto de Maranello Karts (fábrica de chassis de karts), quien este año correrá un campeonato de resistencia en Europa, pues en calificaciones tuvo problemas con uno de sus neumáticos, lo que le impidió participar.

Destacada fue también la categoría Honda de iniciación donde debutaron cuatro pilotos. Cabe recordar que esta categoría es creada para que los aficionados a la velocidad corran en instalaciones adecuadas y no en las calles.

El ganador fue Gregorio Melo (kart no. O), el segundo para David Ruiz (kart no. 4) y el tercero para Gilberto Arias (kart no. 2).

En la categoría Fórmula, Antonio Fajardo se llevó el primer lugar, seguido de Hernán Ramírez (kart no. 6) y del capitalino Roberto Valencia (kart no. 17).

La segunda fecha de la Copa Yucatan está programada para el 25 de marzo, según boletín.