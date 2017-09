Copa MX pospone todos los juegos de octavos de final

DEBIDO al sismo que azotó ayer a México, la jornada de la Copa MX será suspendida, hasta nuevo aviso, según informó la cuenta oficial del evento.

“La LIGA MX / ASCENSO MX informa que ante los sucesos acontecidos el día de hoy (ayer), los compromisos correspondientes a Octavos de Final de la COPA Corona MX se reprogramarán. Las fechas y horarios se darán a conocer en los próximos días”, informó el portal oficial del evento.

“Lo más importante es México y ver por nuestros hermanos afectados por el sismo que se registró este mediodía en Puebla, Morelos y la Ciudad de México. A los aficionados que compraron sus entradas para dicho encuentro se les pide que conserven el boleto para cuando sea reprogramado”, anunciaron las Chivas.

Los partidos que estaban programados para este día son: América vs. Cruz Azul, Chivas vs, Atlas, Monterrey vs. Leones Negros y Morelia vs. Tijuana.

El “Clásico Joven”, a jugarse en el Estadio Azteca, fue el primero en suspenderse debido a que el estadio quedó ligeramente fracturado.

En solidaridad, Jorge Vergara, dueño del Rebaño, mandó un comunicado en Twitter explicando que no podría jugar su equipo en las condiciones del país.

Asimismo, a falta de una confirmación oficial de la Liga MX, el superclásico del fin de semana entre el América y las Chivas están en duda de que se juegue y también sea retrogradado. -Texto y foto: Agencias