Crisis económica no beneficia a la oposición

CIUDAD DE MÉXICO.- La difícil situación económica por la que transita el país, no será un factor que beneficie a la oposición con miras a los comicios a celebrarse en junio próximo, sino prevalecerán las plataformas de gobierno y el contacto con la gente, aseguró el secretario de Acción Electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús María Tapia Franco.

Entrevistado vía telefónica para Grupo Imagen, el priista puso de ejemplo que en el Estado de México, si se hace una valoración de los gobiernos priistas se puede reflejar en una mejor infraestructura en materia de salud y educación, donde se observa un incremento en los niveles de ingreso derivado de la inversión privada tanto nacional como internacional.

La oposición siempre va a buscar atacar al partido en el gobierno para consolidarse como una opción de cambio, además de recordarles a todos los ciudadanos que la reversa también es cambio y que no estamos dispuestos a que hagan de la transformación que no ha costado tanto, no estamos dispuestos a cederlas ante la oposición mediante un oportunismo electorero”, advirtió.

El dirigente priista rechazó asimismo, la visión de la oposición de derecha e izquierda en el sentido de que el Revolucionario Institucional se está desmoronando.

Yo creo que lo que ellos están buscando es creer o el hacer creer a la ciudadanía que el PRI ya es un partido débil.

Yo le preguntaría a la oposición, que me digan qué partido gobierna a la mayoría de los mexicanos, que partido es el que más cambios sociales ha defendido y que partido ha hecho más en beneficio de la población”, cuestionó

Tapia Franco sostuvo que sus adversarios simplemente hacen su papel que es el de criticar y en eso fundamentan sus discursos para convencer a sus potenciales electores.

Sobre los comicios del Estado de México, el secretario de Acción Electoral priista anticipó que están revisando la actuación de cada uno de los aspirantes de la oposición y en su momento no descarta impugnar ante los organismos electorales y las instancias jurisdiccionales su actuación, ya que dijo que las precampañas tienen límites y el PRI se ha sujetado estrictamente al marco legal.

–Excélsior