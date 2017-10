Desde cualquier trinchera, luchemos contra el cáncer de mama

Por Raúl Paz Alonzo

Octubre es un mes que nos recuerda y nos exhorta a promover la prevención, la sensibilización y la lucha contra el cáncer de mama. Y aunque pareciera increíble en la actualidad, hay quienes erróneamente piensan que esto es un asunto exclusivo de las mujeres .

El cáncer de mama encabeza la lista de causas de muerte de mujeres en nuestro país y la cifra sube año con año. Muchos de los casos que pudieron prevenirse y no ser fatales son reflejo de la falta de cultura de prevención y el deficiente sistema de salud pública en el estado y el país, el cual resulta insuficiente para poder ayudar a salvar la vida de más mujeres.

En la reflexión de esta lucha por la vida que día a día enfrentan familias completas , me vino a la mente pensar qué hacemos para motivar o exhortar a quienes son fundamentales en nuestras vidas (mamás, hijas, hermanas sobrinas, primas o amigas) para que periódicamente se autoexaminen o se practiquen estudios para prevenir esta enfermedad. ¿Cuánta información real de este tema compartimos en nuestros espacios de plática, en redes o en casa? En nuestro país y en Yucatán la mayoría de los casos se detectan demasiado tarde, y en otros más, hay quienes pierden la vida sin quiera saber la causa. Sin embargo, siguen habiendo mujeres que evitan los chequeos de rutina, quienes consideran que si no les duele nada no es necesaria una mastografía. Peor aún, hay otras más que no tienen idea de los síntomas o de lo sencillo que puede ser una autoevaluación.

Del otro lado de la moneda, también queda mucho por hacer. Como representantes de la sociedad, es importante que busquemos mecanismos para que las campañas no sean sólo en este mes sino permanentes. En especial, hay que exhortar, desde nuestras trincheras, a las autoridades en materia de salud, ya que sigue siendo insuficiente el alcance de la política de prevención sobre todo porque este mal sigue cobrando víctimas en todos los niveles sociales, siendo la gente de comunidades lejanas quienes no pueden si quiera acceder al conocimiento de medidas tan básicas como la autoexploración.

Hagamos algo más allá de ponernos un listón rosa. Invitemos este mes a quienes están presentes en nuestras vidas a prevenirse, promovamos en nuestras redes sociales, en nuestros círculos de amigos y ante todo entre quienes más queremos, la importancia de detectar cualquier indicio y luchar para salvar vidas.

El cáncer de mama no es asunto de las mujeres, no es un tema de género: es un problema de salud que cada día cobra vidas y que requerimos conocer, estar informados para poder ayudar a prevenirlo.

Seamos pues promotores de una cultura de prevención para que las mujeres tomen medidas que formen parte de su día a día y la lucha no se resuma a un mes o de un día. El combate debe convertirse en una verdadera cadena de prevención.