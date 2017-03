Deron Williams busca ser campeón con los Cavaliers

Luego de enumerar varios motivos para haber firmado un contrato con los Cleveland Cavaliers, Deron Williams mencionó la razón principal. Quiere un anillo de campeón. “Competir por un campeonato es algo que no he tenido oportunidad de hacer”, dijo. Williams, cuyo currículum incluye dos oros olímpicos y tres participaciones en el Juego de Estrellas, no conoce en cambio lo que es disputar una final de la NBA. El lunes, suscribió un convenio con los Cavs, monarcas vigentes de la NBA, que contarán ahora con el armador que codiciaban para continuar en la búsqueda del bicampeonato.

Al comienzo, Williams será suplente en los Cavs. Cleveland había buscado durante toda la campaña alguien capaz de reemplazar a Kyrie Irving.

Williams se dijo dispuesto a jugar menos minutos a fin de que los Cavs ganen. Sin embargo, comentó en broma que el gerente general David Griffin le había prometido la titularidad. “Siento que este lugar se adapta perfectamente a mí”, destacó.– ESPN