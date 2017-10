Eduardo Verástegui le pide a Trump respeto a los dreamers

El actor mexicano le envía una carta al presidente de Estados Unidos para que recapacite en sus medidas antimigratorias contra los beneficiados por el programa de Acción Diferida para Llegadas de Niños (DACA).

Texto y foto: Agencias

El actor mexicano Eduardo Verástegui llevó a cabo en las últimas semanas acciones extraordinarias en beneficio de los dreamers expresando públicamente su compromiso por la defensa de los mismos.

En una carta escrita para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el actor mexicano le expresó que “independientemente de lo que sus padres hayan hecho, estos hombres y mujeres jóvenes fueron llevados a los Estados Unidos como niños vulnerables y ahora son americanos. No conocen otro hogar más allá de los Estados Unidos. No conocen otra familia que no sea América. ¡Y usted es su Presidente!”.

Le escribo esperando coincidir y para expresar mi apoyo hacia los derechos de los dreamers, una viva unión entre nuestras naciones, haciendonos una sola persona. Como un orgulloso hijo de México que ha sido bendecido al igual que su país, le agradezco el llamado al Congreso de EU a legalizar a aquellos beneficiados por el programa de Acción Diferida para Llegadas de Niños (DACA) y le ruego que siga presionando a La Casa Blanca y el Senado para legislar este año el alivio a los dreamers”, afirmó.

Exhortó a los medios sus actividades en Washington orientadas a descubrir los caminos de como apoyar a los 800 mil dreamers ubicados en ese país.

Verástegui tuvo acercamientos y reuniones con congresistas y autoridades del gobierno de Estados Unidos, entre los que se encuentran Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes en el Capitolio, Tulsi Gabbard, Raúl Labrador, y algunos miembros de la Cámara de Representantes y el secretario de Energía, Rick Perry, entre otros.

Destacó que fue invitado junto con un pequeño número de líderes hispanos, a la celebración del Mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca el pasado viernes 6 de octubre, lugar donde tuvo la oportunidad de entregar una carta dirigida a Donald Trump en la que le pidió con claridad y respeto, una mirada humana a los dreamers, la mayoría de ellos nacidos en México, pero crecidos y educados en los Estados Unidos.

HERENCIA HISPANA

El Mes de la “Herencia Hispana” se celebra cada año entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre con el propósito de rendir tributo y reconocer las contribuciones de los hispanos a la cultura de los Estados Unidos. El 0rigen de la festividad se remonta a 1968, cuando el Congreso autorizó al presidente Lyndon B. Johnson a que proclamara la Semana Nacional de la “Herencia Hispana” que incluía el 15 de septiembre –fecha en que se celebran las independencias de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua– y 16 de septiembre y el 18 de septiembre –fechas en que México y Chile celebran su independencia.

Posteriormente el presidente Ronald Reagan, que también fue actor, fijó por ley en 1988 la celebración del mes de la Herencia Hispana que habría de realizarse cada año por un periodo de un mes.