Eduardo Yáñez se molesta con reportero y lo agrede

Texto y foto: Agencias

El actor Eduardo Yáñez reaccionó de manera violenta ante un reportero del programa “El Gordo y la Flaca”.

Un video en la cuenta de Instagram de la emisión muestra el momento en que el reportero le pregunta a Yáñez sobre la situación con su hijo, quien lo señaló por su agresividad y por haberlo maltratado.

“Si estás tan preocupado por mi hijo, tú mándale dinero”, le dijo Yáñez al reportero, quien comentó que trata de ser el vínculo con la gente, pero el actor respondió “eso es mierda, eso lo hacen para que la gente se meta en lo que no les importa”.

“Ya no me faltes al respeto”, advirtió Yáñez al reportero, quien contestó que no lo estaba haciendo y entonces el actor respondió con una cachetada.

El actor mexicano Eduardo Yáñez agredió a un reportero durante la alfombra roja de la presentación del servicio de películas Pantaya, en Los Ángeles, California, en un incidente por el cual podría enfrentar cargos ante la justicia estadunidense. La noche del martes pasado, Yáñez golpeó al reportero Paco Fuentes.

En el video mostrado por la cadena, el actor se molesta cuando el reportero le pide que explique por qué, cuando Yáñez García chocó su auto, acudió a internet en vez de pedir ayuda a su padre.

Fuentes explicó ayer a la cadena que acudió a un hospital para ser valorado, reportó la agresión a la policía, pero no dijo si presentaría una demanda.

Las autoridades de Los Ángeles ya se encuentran investigando el caso y Yáñez podría enfrentar cargos, según la cadena.

Una demanda similar fue interpuesta en 2009 por su exesposa Francesca Cruz en Santa Mónica, California, quien lo acusó de violencia doméstica.

Irónicamente, Eduardo Yáñez se había referido momentos antes a la relación que debe existir entre la prensa y los artistas.

Comentó a un reportero de Televisa que si bien los medios se han expandido a comentar sobre la vida personal de los actores, “tenemos que adaptarnos a eso y saber cómo contestar y saber qué es lo que queremos decir y lo que no”.

El actor y comediante Eugenio Derbez, acompañado de su hermosa esposa Alessandra Rosaldo acudieron a la alfombra roja de la presentación del servicio Pantaya, en la ciudad Los Ángeles, California. Pero jamás imaginaron que serían testigos de un agresivo episodio.

A escasa distancia de Eduardo Yáñez, estaba Eugenio Derbez y Alessandra, quienes presenciaron tal agresión. Ambos quedaron desconcertados.

Sus expresiones lo dijeron todo. Luego de retirarse Eduardo Yáñez, la esposa de Eugenio Derbez, le preguntó al reportero si se encontraba bien.

Ambos no podían creer lo que había ocurrido, situación que llenó de tensión el evento.

En declaraciones con Univisión Entretenimiento, el reportero Paco Fuentes expresó:

“Me golpea el hombro, es la primera acción. Luego me da el golpe (en el rostro) y después me invita al reto”.