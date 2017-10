Eleazar Gómez protagonizará el musical Las mil y una noches

Texto y foto: Agencias

El actor mexicano Eleazar Gómez confirmó su participación en el musical inspirado en la trayectoria del grupo Flans “Las mil y una noches” al lado de su amiga Sherlyn González, para lo que ya se entrena.

“Estamos muy contentos porque vamos a trabajar juntos, Sherlyn es como una hermanita que adoro y quiero muchísimo, la respeto mucho tanto en lo personal como en lo laboral”, dijo en entrevista con Notimex.

“La verdad es que siempre ha sido como de mi familia y hemos trabajado juntos varias veces, entonces cada que nos reunimos suele suceder, la magia entonces está padre”, agregó.

Referente a sus habilidades con el canto y el baile externó que se encuentra en entrenamiento. “Estamos con todo preparándonos”, dijo.

Los espero en el estreno de “Las mil y una noches”, señaló, y pidió a sus seguidores estar pendientes del proyecto y en cuanto tengan fecha debut espera verlos allá.

Por el momento Eleazar forma parte del elenco de “Sólo para mujeres” y de la obra de teatro “Como quieras… ¡Perro ámame!”, además confesó que prepara telenovela de lo que más adelante dará detalles.

“Real” reunión. Por otro lado, tras su participación en la campaña “La violencia termina cuando la educación empieza”, el grupo Los Claxons se reunió con el ex Beatle, Paul McCartney, miembro activo de Non Violence Project Foundation, con quien pudieron intercambiar algunas ideas sobre la importancia de promover la paz y la no violencia en el mundo.

Debido a los trágicos sucesos que acontecieron en México durante el mes pasado, decidieron no dar a conocer este reconocimiento especial para el grupo mexicano Los Claxons, quienes apoyaron la realización de la campaña internacional “La Violencia Termina cuando la educación empieza”.

Dicha iniciativa fue galardonada en el Festival de Cannes y promovida en más de 36 países impactando a millones de jóvenes y niños, mediante un comunicado.