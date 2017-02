En EU lo trataron bien, en México no / Mejor panorama para migrantes yucatecos

A sus 30 años, José Bartolomé Uc Pacheco ya no busca regresar a ese país: ahora Cancún está en su mira, pues logró aprender a hablar inglés. Lo detuvieron porque estaba manejando sin tener licencia:

Uc Pacheco cruzó de manera ilegal a los Estados Unidos cuando apenas tenía 16 años. Las ganas de cumplir el llamado “sueño americano” lo llevaron a dejar su hogar, familia y amigos, quienes aún viven en Mama, su lugar de origen.

Al poco tiempo regresó a sus raíces, pero fue cuando tenía 21 años cuando decidió retomar ese sueño.

–La segunda vez que me tocó cruzar fue en el desierto. Iba solo. Estuve caminando durante una semana completa y el agua que carga uno no te la tienes que tomar toda, porque te lo dicen: si te la tomas, uno se friega y si te pierdes, peor. Es muy difícil.

¿Sentiste que ibas a morir?

–La verdad no. Tenía buena condición física, pero hay veces que, aun así, llega uno deshidratado.

Bartolomé vivió 9 años en San Rafael, California, localidad ubicada a 45 minutos de San Francisco. Ahí se desempañaba como cantinero, trabajo que lo obligó a estudiar el idioma inglés para poder ascender laboralmente.

–Me la pasaba bien, era bonito. Me gustaba lo que hacía. Cuando llegas no sabes hablar el idioma y empiezas desde lo más bajo. Me metí a la escuela para aprender y empecé a trabajar en restaurantes y terminé de cantinero.

A pesar de sus gastos, ya que pagaba 1,800 dólares en un departamento, le daba para ayudar a su familia, así como para mantener un automóvil, el cual tendrá que recuperar.

¿Cómo te detuvieron?

–Me agarró la policía cuando estaba manejando rumbo a mi trabajo y por no tener la licencia de ese estado (California). Me agarraron y me encerraron en un condado de Marín. Tras 29 días, vieron que no tenía papeles y me tuvieron que sacar.

–Me dieron la oportunidad de pelear para tener la documentación de Estados Unidos, pero tenía que estar como seis meses más encerrado y era demasiado y, pues no, decidí venir. Regresar a mi país de nuevo.

¿Cómo fue el trato?

–La verdad, las autoridades de Estados Unidos me trataron bien. Llegué a Tijuana y ahí hay una casa de inmigrantes que te ayuda bastante porque no tenía documentos, no tenía nada y ellos te dan información que puede ayudar.

Donde sí me maltrataron fue en México, en Cosamaloapan, Veracruz. Hay mucha corrupción. Me quitaron todo lo que traía; el dinero… no respetan los papeles, no respetan a los mexicanos y como estaba más claro de color me dijeron que no era de este estado, por el acento. Hasta les decía que hablo la maya y no me hicieron caso.

¿Qué planes tienes?

–Me van a dar un apoyo. Mientras tanto buscar trabajo en Cancún porque domino bien el inglés, escribo. A lo mejor me puedo meter de guía de turista. Me gustaría ejercer lo mismo y es bonito porque estás en tu país. Últimamente estoy en trámites, arreglando mis papeles, tener la credencial, sacar la licencia.

¿Regresarías a los Estados Unidos?

–La verdad tengo temor de regresar porque no tengo papeles y nada de eso, y la única forma de regresar es con visa.

José Bartolomé es uno de los dos yucatecos deportados que recibió el apoyo del Gobierno del Estado para regresar a su pueblo, con su gente…

El gobierno estatal apoyará a Luis Javier y José Bartolomé con equipo para autoemplearse.

La incertidumbre de Luis Javier Marfil Cob al dejar familia, trabajo y lo que consiguió durante los 20 años que vivió en Estados Unidos para regresar a Yucatán, quedó totalmente despejada, ya que recibirá todo el apoyo del Gobierno del Estado para retomar su vida en su tierra natal.

Tras ser deportado desde Atlanta, Georgia, por falta de documentos y ante el endurecimiento de las políticas migratorias del vecino país del norte, Luis desconocía el respaldo que se ofrece en la entidad y a nivel nacional a través de la estrategia “Somos mexicanos”, que este día instaló su Grupo de Coordinación Local.

“Yo no me esperaba este recibimiento y el apoyo que nos han dado al llegar. Pensaba que uno sólo llega y tiene que buscar un trabajo por sí mismo, pero el apoyo que nos están dando para emplearnos es de gran ayuda para nosotros”, expresó el vecino de la colonia Sambulá de esta capital, luego de sostener un encuentro con el Gobernado Rolando Zapata Bello.

Tanto él como José Bartolomé Uc Pacheco, otro migrante yucateco repatriado recientemente, obtendrán equipos por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estatal para autoemplearse. El primero recibirá herramientas para labores de carpintería y tapicería, mientras que el segundo, una máquina industrial para costura.

“Me parece bien la ayuda, porque me han dado el apoyo para sobrellevar esta situación y emprender aquí en la ciudad, ya que me brindarán las herramientas para hacerlo”, afirmó Luis, al indicar que espera reencontrarse en el futuro con su esposa y sus dos hijos, de 15 y 12 años.

Su panorama no era tan diferente al de José, quien tuvo que volver después de 14 años de trabajo en los Estados Unidos. Se fue cuando apenas tenía 16 años, decidido a viajar sin fecha de retorno para mejorar su calidad de vida y la de su familia. Ahora, a la edad de 30, vislumbra un futuro productivo que asegurará bienestar para los suyos, sin la necesidad de dejar su nación.

“Este programa que ayuda a quienes estamos regresando a Yucatán, es muy bueno para nosotros; ya no se siente el ‘ahora, ¿qué hago?’. Me siento en casa, porque estoy en mi país y me están apoyando. Es un alivio saber que nos están ayudando y me motiva”, afirmó.

Originario del municipio de Mama, trabajó como bartender en San Rafael, California, donde a falta de documentación, fue obligado por las autoridades estadounidenses a volver a México bajo medidas sin oportunidades para los migrantes.

“Estaba manejando rumbo a mi trabajo y no tenía licencia ni documentos, y con la nueva ley que entró en vigor, me detuvieron por 12 días y cuando me liberaron, llegó Migración y me movieron del condado por ser ilegal”, relató José, quien prefirió retornar a esperar más de seis meses sin respuesta, en un suelo que no era el propio.