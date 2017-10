EN “VENTANEANDO” ROMMEL PACHECO DEFIENDE A BELINDA DE COMENTARIOS 

Texto y foto: Agencia

EL CLAVADISTA Rommel Pacheco salió en defensa de la cantante Belinda, quien terminó hace semanas con el cantante Criss Angel, en medio de una polémica.

Cuando se supo que Belinda y Angel ya no eran novios, Rommel publicó en Twitter un mensaje donde hacía evidente su interés en la cantante.

El revuelo causado en la red social llegó hasta Criss Angel, quien advirtió a Rommel que para estar con ella necesitaría un detector de mentiras y tener mucho dinero.

Rommel ofreció una entrevista al programa “Ventaneando” en donde externó su opinión sobre lo dicho por Angel.

“Terminas una relación y yo veo muy mal que te expreses mal de tu ex pareja y más de esa manera, si eres figura pública no tienes por qué ventilar esas cosas. La manera en que lo dijo creo que no es correcto, es malo. Independientemente de lo que haya pasado, yo soy de las personas que lo que haya (pasado) si te hicieron bien, si te hicieron mal, te lo quedas, no tienes por qué estar haciendo nada de eso”, dijo el yucateco.

Lo que Rommel no quiso decir fue si Belinda le respondió el mensaje en Twitter.

Cabe señalar que Belinda público en su cuenta oficial de Facebook que se mantiene soltera.

“No voy a hablar ni dar más detalles de mi vida privada, estoy tranquila, estoy con mi familia y en este momento no tengo pareja. Bendiciones a todos”, escribió la cantante.