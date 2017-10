Epitafio del piropo

VERBOS PARA EL LABERINTO

Por Alejandro Fitzmaurice

Se llamaba Ángeles y fue la última mujer a la cual le lancé un piropo. Soltero y sin compromisos, me descubrí yendo al Burger King de Miguel Ángel de Quevedo para comer sin hambre, por segunda ocasión, hamburguesas y papas con tal de cruzar dos palabras con ella. Ñoño al fin, quería invitarla al cine, pero no sabía cómo y entendí que aquello no iba a pasar si la conversación sólo fluía en torno al tamaño de mi refresco. “Gracias, vuelva pronto”.

Al tercer día, un poco harto de la Whopper con queso a la cual le di dos mordiscos, me levanté, fui hacia la caja y me le planté para recitarle uno de los mejores versos de Octavio Paz: “Tus ojos son la patria del relámpago y de la lágrima”.

Como buen cobarde, hui sin esperar respuesta. Caminé de regreso al departamento con la certeza de que había cometido una estupidez. Nada nuevo.

A todas estas, pienso que lo narrado califica como un piropo hecho y derecho. La RAE lo define como: “Dicho breve con que se pondera alguna cualidad de alguien, especialmente la belleza de una mujer”, mientras que Wikipedia dice que “es una frase ingeniosa que se dirige a una persona para adularla y con el propósito de cortejarla o enamorarla”.

Pese a esto, los hay de todos tipos y colores: no es igual, creo yo, plantarse frente a alguien y recitar un poemita, a pegar de gritos bajezas a una buena distancia a quien se atraviese por el camino.

Viene a cuento esto por una nota publicada ayer en este periódico, autoría del reportero Irbin Flores, en la cual se afirma que Yucatán ocupa un nada orgulloso cuarto sitio en incidencia de violencia de pareja, ya que — explicó Regina Carrillo, docente de la Facultad de Psicología de la UADY — se siguen normalizando actitudes como los celos, aparentes “pruebas de amor” que en el fondo no son sino profundas inseguridades y una cero saludable obsesión por controlar al otro.

Evidentemente, estas acciones pueden ocurrirles tanto a hombres y mujeres. No obstante, en un estado donde la alerta de género fue solicitada, no hay que buscarle tanto para entender que el género femenino es el blanco más usual de estas acciones.

Por ello, creo que si lo que se busca es combatir la violencia de género, además de las distintas políticas que gobierno y asociaciones feministas han puesto en marcha, el otro tema pendiente sigue siendo el acoso sexual y de allí el asunto del piropo.

¿Qué es más cotidiano en la calle que los susurros, los chiflidos o los gritos a mujeres?

Y me estoy leyendo rosa: no faltan los enfermos que siguen, a pie o desde un coche, a una niña, adolescente, joven o señora para mostrar penes o seguir mortificando con otras majaderías.

La situación es tan grave que cuando le he pedido a mis alumnas que alce la mano quien no haya sido víctima de algún acoso sexual o “piropo” esa semana, de manera irremediable nadie termina moviendo el brazo.

Es una vergüenza. Todo acto violento es vergonzoso, y por ello, en este particular caso, creo el monstruo debe matarse también de afuera hacia adentro, de la calle a la intimidad. Urge.

Para los varones románticos, amantes del cortejo “a la antigua”, les tengo novedades: nos guste o no, los tiempos cambiaron y la mujer ya no debe ni puede seguir siendo víctima de nuestras ocurrencias en espacios públicos. Acabemos con la creencia general de que señalar la belleza, a la buena o la mala, es un asunto que el sexo femenino debe asumir. Ya sé que existen caballeros con las mejores intenciones, pero la línea entre el acoso y el piropo se antoja muy delgada en estos tiempos.

En última instancia, no sé qué tan prácticos puedan ser esos halagos espontáneos. Lo digo porque regresé al Burger King una semana después. Ángeles no estaba ni estuvo. Pregunté por ella al garrotero y me dijo que había conseguido empleo en una agencia de modelos. Quizás empezar con un “hola” y ser más directo, preguntándole si podía robarle cinco minutos, hubiese sido más práctico y hasta más respetuoso puesto que le daba la oportunidad de elegir.

No obstante, desde el punto sentimental, pienso en Lizi y celebro la metida de pata. Nada nuevo.