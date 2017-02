Estudiante de la UNAM es líder internacional en materia espacial

Danton Bazaldua, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue nombrado por el Consejo Consultivo de la Generación Espacial (SGAC), organismo de la ONU, como uno de los cuatro “líderes emergentes” del sector espacial.

El estudiante de Ingeniería tuvo que competir contra 70 adversarios del más alto nivel, donde sólo triunfaron cuatro personas: Harriet Brettle, del Reino Unido, estudiante de astrofísica en la Queen Mary University of London; Oniosun Temidayo Isaías, de Nigeria, graduado de Meteorología en The Federal University of Technology Akure; Jessica Todd, de Australia, es ingeniera aeroespacial por la University of Sydney; y el mexicano Danton Bazaldua, quien, con 23 años, es el más joven del grupo.

Los cuatro ganadores trabajarán juntos del 1 al 8 de Abril, en Colorado, Springs, Estados Unidos, para discutir propuestas y proyectos para el desarrollo tecnológico y legal en materia espacial para el beneficio de la humanidad.

Al término presentarán los resultados de su estudio en el Comité para el Uso Pacífico del Espacio Exterior (COPUOS), que se llevará a cabo en Viena, Austria, en junio próximo.

El estudiante mexicano tendrá la oportunidad de representar a la UNAM en la primera simulación análoga de la Agencia Espacial Europea (ESA) en uno de los proyectos que llevará a cabo en Polonia la Poland Mars Analogue Simulation 2017 (P.M.A.S 2017).

La primera participación de Danton Bazaldua con el Consejo Consultivo de la Generación Espacial fue como parte del Comité Organizador Local para el Congreso de la Generación Espacial 2016, que tuvo lugar en Guadalajara.

A principios de 2016, Bazaldua ganó el primer lugar en el Mexican Design Mission Contest, organizado por la Universidad de Surrey.

Además, durante el International Astronautical Congress 2016 tuvo la oportunidad de presentar artículos relacionadas con las comunicaciones por satélite y economía espacial en América Latina.- El Universal