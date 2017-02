El existencialismo niega la posibilidad de demostrar a Dios

Por: Roberto A. Dorantes Sáenz

Cuando escucho que la ciencia moderna nos ha quitado las vendas sobre la leyenda de un Dios, mi pensamiento vuela al existencialismo de Heidegger, pareciera que estoy leyendo su libro el Ser y Tiempo, donde niega la metafísica y al Ente por excelencia. Conozcamos un poco sobre este padre de la filosofía moderna.

Martin Heidegger (1889-1976), considerado uno de los más destacados filósofos del siglo XX, representa la corriente denominada “existencialismo” en su dimensión más ontológica. Su filosofía se centra en el ser, como realidad olvidada por el pensamiento de occidente y que él pretende rescatar y reivindicar.

Pero el ser, a juicio de Heidegger, es hallado en el hombre, visto como “ser-allí” (dasein) y como el único ente en el que la verdad del ser se ilumina espiritualmente.

Ahora bien, según el filósofo existencialista, el ser se desvela en el lenguaje, y queda remitido en su comprensión a las experiencias que permiten al hombre descubrirse “siendo”: la experiencia de la angustia y, sobre todo, la experiencia de la muerte. Recuérdese la célebre frase: “el hombre es ser-para-la-muerte”, lo que permite suponer que la filosofía de Heidegger no considera al ser como trascendente.

En efecto, aun cuando Heidegger fue educado por católicos, y conoció de cerca el pensamiento filosófico y teológico católicos, no parece que haya mantenido como elemento importante de su reflexión la realidad de Dios. El pensamiento heideggeriano se desentiende de Dios porque a pesar de hablar mucho sobre el ser, es marcadamente antimetafísico y este rasgo es precisamente lo que deja como herencia a los “post-modernos” que gustosamente repiten sus fórmulas.

Tiene razón, pues, Luis Fernando Figari cuando habla sobre el autor de Ser y tiempo, señala: “Dios estaría, para Heidegger, ausente del mundo. Ya no estaría accesible, no hay medios para acceder a él, quedaría sólo la inmanencia”.

Si nos atenemos al pensamiento que aparece en la obra principal de nuestro autor: Sein und Zeit, Ser y Tiempo, hay que concluir que el tema de Dios queda excluido de su filosofía, tal exclusión no viene dada porque a Heidegger no le interese el tema de Dios, sino porque Dios no cabe en su filosofía.

En la entrevista póstuma publicada por Der Spiegel, Heidegger declara: “Si puedo permitirme dar una respuesta breve pero que es el fruto de una larga meditación, debo decir que la filosofía no podrá provocar un cambio inmediato del estado presente del mundo. Y esto no es válido sólo para la filosofía sino también para toda perspectiva y todo querer humano. Sólo un Dios puede aún salvarnos. La única posibilidad que nos queda, en el pensamiento y en la poesía, es la disponibilidad para la manifestación de ese Dios o para su ausencia en la catástrofe: que nos hundamos frente al Dios ausente”.

En la Carta sobre el humanismo (traducción de Raúl Gustavo Aguirre). Heidegger distingue entre el Ser, lo sagrado, lo divino, y Dios: “No es más que a partir de la verdad del Ser como puede pensarse la esencia de lo Sagrado. No es más que a partir de la esencia de lo Sagrado como es necesario pensar la esencia de la Divinidad. No es más que en la claridad de la esencia de la Divinidad como puede pensarse y decirse lo que debe designar la palabra Dios”.

“Lo sagrado”, dice Heidegger, “es solamente el espacio esencial de la Divinidad” al que se accede cuando “el ser mismo se ha esclarecido y ha sido experimentado en su verdad”. Y esto es lo que al hombre le cabe esperar, la manifestación del Último Dios.

Se trata, ante todo, de un Dios distinto, de los que han sido, pero en particular, distinto al Dios cristiano. Con esta frase Heidegger se separa de todos los dioses que en la historia han sido considerados como personas, cosas o entes, lo que significa que no se debe entender lo último como el fin de una serie sino como “lo totalmente otro”, como otro inicio que es, a la vez, un exceso, y no la simple denegación de lo dado; no se trata, tampoco, de un fin, de un término, sino de un misterioso inicio: el último no concluye ni cierra nada, y menos aún fija el advenir en un nuevo Dios metafísico: excede toda fijación, toda determinación a partir de la serie de los dioses y de las categorías del ente. Ante todo del Sumo Ente de la teología cristiana. Dios no es una cosa-ente, ni un ser. Pero ha de manifestarse, si eso sucede, en el Acontecimiento que implica la co-apropiación del Ser y el hombre. Se manifestará en el Ser sin ser Ser.