La dedicación debe ser el motor para lograr las metas, resaltó el joven empresario yucateco, propietario y socio de múltiples corporativos, Jenaro Mier y Terán Medina.

En el marco de una sesión de Masters Yucatán A. C. dirigió un mensaje de motivación y mencionó que le da mucho gusto que se realicen este tipo de encuentros con futuros líderes.

“Lo principal es permanecer activo. A lo largo de mi vida he comprobado que el éxito no se da de manera instantánea, es necesario hacer muchos sacrificios”, comentó.

“Recuerdo que desde muy joven, me dedique a no pasar ni una hora sin trabajar y buscar dar pasos hacia los propósitos que me trazaba”, explicó.

Una nueva sesión de Masters Yucatán A. C., tuvo lugar en el Instituto de Estudios Superiores de Motul, ante la audiencia de más de cien alumnos universitarios de las licenciaturas en Administración y Trabajo Social.

Los jóvenes participaron de manera activa durante la actividad y se mostraron notablemente atentos ante las dinámicas organizadas por los colaboradores de Masters Yucatán en colaboración con las autoridades del plantel.

En primera instancia, se llevó a cabo la sección de tópicos improvisados, en la cual diferentes miembros del público presente fueron seleccionados de modo aleatorio para pasar al frente y desarrollar breves discursos sobre temas de importancia como el papel de la juventud en la sociedad.

Al finalizar sus exposiciones oratorias, los participantes recibieron apuntes sobre su desempeño por parte de la mesa especializada, conformada por Wilberto Qué Candía, como evaluador gramatical; Darling Sonda Medina, encargada de hacer notar muletillas; y Paulina Gamboa Lago quien midió los tiempos de las intervenciones.