Frenarán a Trump en EU, afirma Rosario Marín

“Me atrevo y me aferro a pensar que las instituciones que tenemos en Estados Unidos no le permitirán hacer todo lo que él dice o dijo que iba a hacer”, expresó la doctora Rosario Marín, ex tesorera de los Estados Unidos y la primera mexicana en ocupar el cargo, al ser cuestionada sobre las amenazas y políticas del presidente estadunidense Donald Trump.

En conferencia de prensa ofrecida en el marco del Día Internacional de la Mujer, Marín mencionó que las acciones y órdenes ejecutivas que el presidente norteamericano ha tratado de imponer van en contra de los principios de su país que, según ella, ha tratado de proteger a las personas y calificó como inhumana, la propuesta de separar a niños de sus familias que crucen ilegalmente la frontera, sin embargo, confía en que las iniciativas no se llevarán a cabo.

“El congreso, las cortes o la opinión pública son las que dicen: “Esto no es lo que queremos”. Presentó una orden para prohibir la entrada de personas de ciertos países y se le detuvo rapidísimo y va a ser lo mismo con muchísimas propuestas. No porque un presidente quiera algo, automáticamente se logra”, expuso.

Sobre la postura del gobierno mexicano ante el conflicto con los Estados Unidos, señaló que cada país debe mantenerse al margen para respetar la soberanía del otro, sin embargo, reconoció que los problemas como la inmigración es competencia de ambas naciones, quienes deben mantener un diálogo.

“México tiene todo el derecho de proteger a los mexicanos que están en los Estados Unidos, creo que lo han estado haciendo bastante bien. Tiene la obligación de trabajar en unión para lidiar con los retos fronterizos que han estado, están y seguirán enfrentando, porque esto no se resuelve mañana”, manifestó Marín.

Indicó que las persecuciones hacia los inmigrantes mexicanos en el país vecino, ha instituido un miedo en aquellos que se encuentran indocumentados, sin embargo, cree que Estados Unidos no cuenta con la capacidad en cuanto a personal, para poder sacar a todos los ilegales que ahí se encuentran.

“Lo que más me duele son los niños, que en lugar de estar preocupados por sacar un 10 en sus clases, se preocupan por si sus papás van a regresar por la noche. Que el presidente de Estados Unidos no se de cuenta del daño que le está haciendo a estos niños es surreal para mí, no lo entiendo. Espero que en su momento recapacite y se dé cuenta de que esta no es la forma de gobernar”, expresó con voz quebradiza.

Marín dijo que no se opone a las deportaciones de aquellos inmigrantes que han cometido delitos mayores, sin embargo, no deben ser llamadas “criminales”, aquellas personas que únicamente no cuentan con sus documentos.

Finalmente, Marín aseguró que 6 millones de empleos de los Estados Unidos dependen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por si siglas en inglés), por lo que la cancelación del acuerdo, ocasionaría muchas pérdidas tanto para México, como para Canadá y Estados Unidos.

– Miguel Duarte