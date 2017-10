Gabo, Vargas Llosa y el mejor aderezo

Hace muchos años, cuando era yo un muchacho, me dije a mí mismo que tenía yo que cumplir tres grandes anhelos: volar en avión, conocer la Ciudad de México y, he aquí el disparate, saber todo lo que se pudiera saber en el mundo. Volé hasta aburrirme, visité varias veces la capital del país (con tanto cambio en su nombre no sé si sigue teniendo esa categoría) hasta que dejó de gustarme, y eso de saber todo lo que se pudiera fue más bien un objetivo ingenuo o tonto, aunque hay algo que le da un toque surrealista a tal deseo. En los libros que podían interesarle a un novato de la lectura hubo uno que afirmaba que toda la sabiduría de la historia y del universo estaba en el aire, y que había maneras, tipo poderes paranormales (ja ja ja, reiría alguien), para acceder a ella. Una tontería, pero ¿no es eso lo que tenemos a nuestra disposición con internet?

Si la sabiduría total de la humanidad está disponible para cualquiera en el aire es algo que no sé cuán cierto sea, pero déjeme contarle algo que parece tener relación. Uno de mis sueños en cuanto a adquirir libros era poseer alguna vez un ejemplar del Diccionario de la Real Academia Española, y al paso de los años cristalicé ese deseo. Esa edición del diccionario constó de un solo tomo de formato grande, que recibí por correo y de inmediato le entregué a un amigo dueño de una modesta imprenta.

Por mis instrucciones, reforzó el encuadernamiento del libro con costuras adicionales, pintó los cortes superior, inferior y frontal de un color oscuro para que no se note cuando vaya manchándose por el uso, le agregó una tira de terciopelo para que yo marque mis lecturas, y le grabó en la portada con letras doradas mi nombre y la frase “Todo es cuestión de actitud”. La frase se me ocurrió a mí espontáneamente, pero años después la encontré escrita en algún libro, lo que evidenció que ya una o muchas personas en diferentes épocas habían llegado a la misma conclusión que yo creía era exclusivamente mía.

Hay libros que abordan el tema de cómo sucede que cuando a una persona se le ocurre un invento, otra en un lugar lejano tiene la misma idea y la plasma en la realidad. A varios de mis amigos les he señalado en el transcurso de alguna conversación que “No hay mejor aderezo que el hambre”, una frase que yo afirmaría que es de mi creación, pero… Apenas hace unos días, leyendo un interesante librito que se titula “No es lo que dices, sino cómo lo dices”, me topé con la frase “la mejor salsa del mundo es el hambre”, proverbio del siglo XVI que recogió en alguna de sus obras nada menos que Miguel de Cervantes Saavedra. (Por si las dudas, de una vez declaro la paternidad de una frase que inventé y que dice que “nadie es gordo de casualidad”, y si no lo cree vea usted cómo los gordos se la pasan comiendo siempre, hasta cuando van caminando por la calle.)

En anterior entrega de esta columna dije que iba comentar cómo fue que la muy reconocida y elogiada obra cumbre de Gabriel García Márquez, “Cien años de soledad”, me desilusionó un poco, y eso fue porque, debido a que contaba con poco dinero cuando era joven, compraba libros económicos y así adquirí, en ediciones rústicas pequeñas, todas las obras que pude del gran colombiano que murió en México. Los funerales de la mamá grande, La mala hora, La hojarasca y Cuando era feliz e indocumentado, viejitos y amarillentos, todavía forman parte de mi biblioteca personal. Los leí primero que la citada obra maestra, y cuando pude adquirir “Cien años de soledad” me di cuenta de que muchas de las historias que ésta contenía ya las había leído en las obras pequeñas de Gabo.

A otro grande –también ganador del Premio Nobel de literatura, como el colombiano–, el peruano Mario Vargas Llosa, también le he dado seguimiento, y tengo su más reciente novela que es “Cinco esquinas”, bastante buena, pero una de las que más me ha impresionado de él es “La fiesta del chivo”, y guardó un especial recuerdo de “¿Quién mató a Palomino Molero?” porque leí esta novela en los ratos libres de un viaje de tres días de ida y vuelta que hice a Tapachula para conocer un periódico nuevo cuya dirección me estaban ofreciendo. No la acepté, porque no quería estar otra vez lejos de mis hijos, y tuve suerte porque el dueño de ese diario acabó en la cárcel poco tiempo después, y su inversión se fue al drenaje. Cómo disfruté con los apuros que pasaba el sargento Lituma (no estoy seguro del grado militar o policiaco de este personaje, presente en varios de los libros del peruano) tras enamorarse de una dama gorda a la que incluso espiaba cuando ella iba al río a bañarse.

Pocos libros me han regalado a lo largo de mi vida, y creo que el primero fue uno procedente de Cuba, que todavía guardo y que se titula “Cuentos de boxeo”, una recopilación en dos tomos de Omelio Ramos Mederos que trajo de Cuba don Gabriel “Naxón” Zapata y que me obsequió por un “mérito” muy sencillo, que era recibirle los reportes de sus ligas de béisbol que él organizaba en el interior del estado, para su publicación en el periódico en el cual yo trabajaba.

No quisiera dejar de citar otro libro que también me regalaron, y que se titula “Guerra en el paraíso”, el cual recibí de una funcionaria muy amable y diplomática cuando este servidor trabajaba en Acapulco. La obra me impresionó, además de por el tema, que es la guerrilla que operó durante años en el estado de Guerrero, por el apasionante estilo, con una narrativa en tres tiempos (diferenciada incluso tipográficamente) de su autor, el chihuahuense Carlos Montemayor, fallecido en 2010 y quien por cierto en 1993 recibió del gobierno de Yucatán el Premio Ciencias y Artes y la Medalla Yucatán, “por su apoyo a la literatura en lengua maya”. La obra, por cierto, narra incluso la liberación de la cárcel y el destierro a Cuba de uno de los periodistas yucatecos más destacados.

Para cerrar estos comentarios citaré una anécdota que refleja la mentalidad que prevalecía en muchos yucatecos en los años ochenta. Resulta que en una tienda de libros usados y viejos compré un ejemplar bien encuadernado en pastas rojas de El capital, de Carlos Marx, que muchos jóvenes de ese entonces considerábamos lectura obligatoria para entender un poco mejor los movimientos políticos prevalecientes en México. En el periódico donde trabajaba yo me topé en los pasillos con un veterano contador, una belleza de persona por su trato amable y fino. “¿Qué libro llevas ahí?”, me preguntó. “El capital”, de Marx. “No debes leer esas cosas, son peligrosas porque…” Y se soltó con una disertación propia de él, veterano militante de un partido de derecha. Terminé de leer desde luego el libro, que aún ocupa un lugar en mis libreros, con su rojo un tanto desvaído, igual que se han desvaído muchas de las ideas marxistas, que ya a nadie espantan ni ayudan.