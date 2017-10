Identifican a responsables de dañar un juego infantil

Hay tres personas ubicadas por la policía, a las cuales ya se les denunció. El monto del daño es de 80 mil pesos. Alcalde inaugura otro espacio recreativo en San Antonio Xluch.

La policía estatal detectó a las tres personas que fueron responsables, ya están identificados y ya hay una denuncia, dijo el alcalde Mauricio Vila Dosal, al inaugurar un parque infantil más, ahora en San Antonio Xluch, en el sur de la ciudad.

En cuanto al monto del daño, dijo que debido a que la empresa no vende las partes por separado se tendrá que adquirir el módulo completo, que cuesta 80 mil pesos, por lo que pidió a la ciudadanía reportar a la Policía Municipal si ubican a personas mayores en los parques infantiles a deshoras de la noche, y a los padres de familia que vigilen que sus hijos los cuiden. En torno a este tema, ayer publicamos que el director de Servicios Públicos Municipales, Jorge Montalvo Duarte, reconoció que no se cuenta con los recursos económicos para contar con vigilancia desde la medianoche y hasta las seis de la mañana por parte de la comuna en los parques de la ciudad, lo que facilitó que ocurrieran esos actos vandálicos, que afortunadamente dijo, no se han repetido en la ciudad.

En la jornada, como parte del programa de impulso a Proyectos Productivos del Municipio de Mérida el alcalde Mauricio Vila entregó créditos por un monto de 1 millón 508 mil 512 pesos a 81 personas beneficiarias que obtuvieron montos máximos de 20 mil pesos con los que podrán iniciar, continuar o consolidar un negocio.

Se explicó que este programa surgió como respuesta a la necesidad de combatir, principalmente el rezago social, por lo que está enfocado a crear o incrementar los proyectos productivos desarrollados dentro del municipio.

“Estos créditos que se otorgan sin intereses y a plazos de 12, 18, 24 y 30 meses para su devolución, pueden ser utilizados para la adquisición de insumos, equipo y herramientas, así mismo ofrecer servicios y generar empleos o mejorar una producción, como por ejemplo: Tiendas de abarrotes, cocinas económicas, estéticas, pizzerías, loncherías, herrerías, carpinterías, mecánicas, carnicerías, pollerías, ventas de zapatos, ropa, artesanías, etc.”, señaló.

La devolución del capital comienza a los 30 días de haber sido otorgado el crédito, y en caso de mora se aplica como pena, el cobro del 1% mensual del total del crédito otorgado.

En cuanto a la rehabilitación del área infantil del parque conocido como El Bate, con una inversión de 753 mil 561 pesos, se realizó un circuito de 100 metros cuadrados y con 60 metros cuadrados de pasto sintético, con 70 metros cuadrados de velaria y reflectores Led. Cuenta con 4 bancas, 2 botes de basura, 4 juegos infantiles y 2 luminarias punta de poste. De igual forma se suministró con 23 M2 de pasto tipo americano, 7 árboles y 50 plantas de ornato.

Manuel Pool Moguel

Fotografías: Cortesía