Jornada del Clásico registra mala asistencia

Las 181 mil 580 personas que asistieron a los encuentros de la pasada fecha, a media semana, marcan el segundo peor índice del Apertura 2017, pese al América Vs. Chivas

LAS 181 MIL 580 PERSONAS que fueron a los partidos de la jornada 10 -pendiente por el sismo registrado el pasado martes 19 de septiembre- marcan el segundo peor registro del Apertura 2017 de asistencia, pese a que se disputó el Clásico Nacional entre América y Chivas, en el Estadio Azteca, con capacidad para 76 mil personas.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Liga MX, la fecha en la que menos gente fue a los inmuebles del máximo circuito fue la 8, cuando se suspendió el Atlas vs. Tigres (y que está por disputarse), por lo que la jornada 10 podría quedar como el peor registro del presente certamen.

En el Águilas contra el Rebaño Sagrado fueron 47 mil 532 aficionados los que vieron el cotejo en el Coloso de Santa Úrsula. El duelo estaba programado para el sábado 23 de septiembre, pero el temblor obligó a la Liga MX a postergar la fecha. En esta ocasión se disputó a las 21:00 horas, entre semana y cuando los Rojiblancos prácticamente no se jugaban nada.

La peor entrada de la J10 fue en el enfrentamiento entre Lobos BUAP y Xolos de Tijuana con un registro de 4 mil 561 en el Estadio Universitario BUAP.

Sin margen de error. Por otro lado, el técnico de Xolos, Eduardo Coudet, sabe que ya no se pueden dejar escapar más puntos en lo que le resta al torneo, sobre todo por lo peleada que está la búsqueda por un boleto a la Liguilla, y por eso quieren vencer al Atlas.

“Es lo que veníamos hablando desde el partido anterior, se achica el margen de error y los dos equipos estamos necesitados de los puntos para meternos, y ojalá salga un gran juego. Vamos a enfrentar un rival difícil en su casa y trataremos de que salga todo lo que hemos preparado”.

Sobre la presión que está viviendo su colega de banquillo, José Guadalupe Cruz, donde los aficionados a los Zorros no lo quieren como técnico del equipo, Coudet expresó que dicho ambiente no se lo desea a nadie.

Estamos acostumbrados a situaciones difíciles. Quizá no tengo una gran experiencia como entrenador, hace un par de años que inicié, pero he vivido situaciones límite como jugador. A veces es nuestro entorno natural. Es con lo que hemos convivido toda la vida, no es agradable, pero a lo largo de la carrera de uno, no siempre son todas rosas. Hay que llevarla de la mejor manera. Uno como colega no se la deseo a nadie, pero convivimos con eso”.

Xolos programó entrenamiento nocturno ayer y con eso cierra su preparación para enfrenta a los Rojinegros hoy. -Texto y fotos: Agencias