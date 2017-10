Jazzista yucateco triunfa en NY

Un camino complicado fue el que José Loría Triay recorrió para llegar a Nueva York y alcanzar sus sueños: tocar y aprender con las grandes figuras del jazz.

Este músico yucateco pretende ahora mediante un programa social, compartir sus experiencias con los jóvenes que se inician en el mundo musical, para facilitarles su recorrido hacia un pleno desarrollo profesional, dejando en claro que con constancia y disciplina todo sueño es factible.

“Antes de irme primero a la Ciudad de México, y luego a Nueva York, tuve la oportunidad de conocer y tocar con muchos jóvenes talentosos, y ahora que regreso a pasar mis vacaciones a Mérida, encontré a varios de ellos, a quienes sus padres convencieron de apartarse de la música, aunque tenían una gran capacidad y un potencial enorme para triunfar a un nivel internacional. Hoy son profesionistas, pero es triste que en la mayoría de estos casos, sus padres no visualizaron que ésta también es una profesión, en la que hay que prepararse constantemente y que en la que también se puede vivir de manera cómoda como ocurriría con un médico, abogado o contador comprometido con su profesión”, dijo el entrevistado, quien en la actualidad prepara su primera producción discográfica en la que estará acompañado de James Robbins, en el contrabajo, y el Croata Fima Chupakhin, en el piano.

“Este disco que esperamos presentar en Mérida, el próximo año, contará con temas icónicos del jazz mundial y nos gustaría que en esa gira, no solamente hagamos presentaciones, sino que también pongamos en marcha el programa ‘De Joven a Joven’, en el que mediante conferencias podamos crear conciencia, motivar y sensibilizar a quienes aspiran o que empiezan su camino en la música y también a sus padres, para que les apoyen y permitan seguir el camino profesional que deseen”, explicó.

Recordó que en su caso desde los ocho años de edad comenzó a sentirse atraído por este género, cuando en casa escucho el álbum “My funny Valentine”, de Chet Baker.

“Fue algo muy especial y me gustaba tanto que de tanto tocarlo termine por rayarlo, pero gracias a él comencé a buscar la manera de estudiar música, y logré ingresar al conservatorio José Jacinto Cuevas”, dijo.

El amor por el jazz llevó a José a buscar más allá de la formación clásica y paulatinamente fue a la búsqueda de maestros como Mauricio Bonfiglio, y luego ingresar al Taller de Arte Contemporáneo con el maestro Alberto Palomo, que luego terminó invitándolo a tocar en su proyecto Jazz Tunkul.

La carrera musical de este joven dio un giro importante cuando fue invitado a tomar el seminario de jazz que se ofreció en la ciudad de Xalapa, donde conoció al baterista Paco Godoy, quien lo invitó a mudarse a la Ciudad de México, entonces contaba con 20 años.

“Llegando a la capital de la República conocí varias opciones para estudiar, como la Escuela Superior de Jazz de Bellas Artes, que es la única institución que ofrece esta preparación a nivel bellas licenciatura a nivel Latinoamérica, pero también conocí la Escuela del guitarrista José Luis Domínguez, y al ver quienes daban clases allí, me encontré a referentes del Jazz como Enrique Nori, a quien había visto de niño en un concierto en Villahermosa, y que me dejó impactado con su música, a tal grado que no pude dormir varias noches”, explicó.

Según comenta José, estando en la Ciudad de México, todas las noches veía a través de una transmisión en internet en vivo, los eventos que se realizaban en el Club de Jazz Smoltz de Nueva York, lo que lo dejó impactado por el nivel de los exponentes, y entonces decidió que su lugar estaba en esa ciudad, que es considerada como la “meca” del jazz.

“La gente siempre me pregunta que tan difícil es tomar una decisión de irse a otro país persiguiendo un sueño, y yo, siempre digo que hay que ser muy claro en lo que se quiere y en saber a dónde se quiere llegar, porque hay que trabajar mucho en ti como persona, más que en el instrumento”, dijo en alusión a que en este ambiente es fácil perderse en el mundo de las adicciones.

“Hay que ponerse metas”

“Yo les diría a todos los jóvenes que para hacer realidad su sueño, hay que ponerse metas, y para ello hay que valorar el cuidarse, porque nadie te prohíbe consumir o no determinada sustancia, pero debemos estar conscientes de que esto puede representar que nos aleje más de nuestros objetivos, pues además que nos merma la salud, acudir a los compromisos en estado inconveniente puede dar lugar a que no nos contraten por ser poco serios, además de que se pierde dinero que se puede utilizar para comprar equipo o hacer alguna producción independiente”, subrayó.

Hoy, José, con dedicación, constancia y mucho estudio ha logrado tener como mentor a uno de los músicos considerados referentes del Jazz mundial, Michel Carvin, y después de acudir todas las noches durante tres meses a los lugares en los que se reúnen los músicos a tocar “palomazos” para aprender y ser tomados en cuenta para proyectos de mayor envergadura. Ya logró estar en giras por Argentina y otros lugares del mundo, y ahora se ha propuesto fomentar en Mérida el desarrollo cultural y la formación de los jóvenes que estén interesados en el jazz, lo que deberá hacerse realidad en el 2018.

Texto y fotos por Manuel Pool