Kamilla Jiménez termina etapa infantil en el triatlón y sube de categoría

Kamilla Jiménez dijo estar contenta por la medalla de plata obtenida en el Iron Kids 2017, empero no satisfecha ya que uno de sus metas era colgarse la presea dorada.

La cumpleañera terminó de esta manera su etapa infantil y a partir de 2018 entrará a competir en la Olimpíada Nacional en la categoría 14-15 y donde ella espera continuar subiendo al podio.

La atleta terminó con un tiempo de 26’.47” luego de nadar 300 metros, rodar ocho kilómetros y correr 1.5 kilómetros para quedarse con la medalla argenta. El resultado lo adjudica al clima que prevaleció en el puerto.

“No esperaba las condiciones del tiempo, tanto aire como el oleaje estuvieron fuertes, siento que eso me limitó a ganar la medalla de oro, sin embargo, terminó contenta con lo obtenido, no me voy con las manos vacías” señaló.

Kamilla reconoce que fueron escasos dos minutos que la separaron de la presea dorada. Platicó que durante su trayecto a la meta en natación salió del mar en primer lugar mientras que en las pruebas de ciclismo y carrera se colocó en ambos en segundo sitio.

Señaló que detrás de un triunfo existen muchos sacrificios y para ella cumplir en la escuela fue uno de los principales objetivos: “Me desvelaba para cumplir con las tareas y conseguir buenas notas, hasta el momento mi promedio es de ocho”, dijo la alumna de la Escuela Modelo.

Lo que sigue para la tritona infantil es continuar con el proceso de entrenamientos para llegar lo mejor preparada en el Triatlón Gatorade de Monterrey a realizarse en abril, según boletín.

Señaló que se enfocará a mejorar las técnicas en carrera y adoptará, como parte de su entrenamiento, el ciclismo de montaña para perfeccionar su rendimiento en esta especialidad.