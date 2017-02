Khy y Gaby llegan con su romantic style

Con su romantic style, el dúo Khy y Gaby de La Factoría se presentarán mañana a las 9 de la noche en el Live Stage de Mambo Café.

En rueda de prensa, los cantantes expresaron sentirse muy contentos de visitar por primera vez Mérida, ciudad donde se presentarán en lo que marca su regreso a México tras varios años de ausencia.

“Trabajamos con mucha humildad y con mucho cariño para el público. Ahora estamos promocionando la canción La Despedida que formará parte del disco que más adelante saldrá a la venta con 12 temas más. Pero por el momento iremos sacando tema con tema, adecuándonos a la realidad”, informó Khey.

Sobre la controversia que se ha publicado en distintos medios y redes sociales sobre que ambos no son integrantes originales de La Factoría, el cantante precisó que este grupo nació en Panamá en 1999 con varios artistas, entre ellos él, que hoy día siguen vigentes algunos como solistas y otros continúan con el proyecto como es su caso.

“La Factoría tiene más de 15 años de trayectoria, así que no se dejen engañar de lo que se dice. Algunos son muy jóvenes y no saben cómo inició el grupo, pero éste estuvo integrado de varios artistas, pero algunos ya no siguen en el grupo”, destacó.

Sobre lo que van a presentar el sábado en el Live Stage de Mambo Café, adelantaron que interpretarán los éxitos del grupo como “Perdóname”, “Todavía”, “Sin ti”, “Papi chulo”, “Date la vuelta” y “Es lo que hay”, entre muchas otras, así como canciones nuevas. El espectáculo tendrá como invitado especial al cantante yucateco K-laco quien ademas presentará nuevo álbum.

El dúo se formó en 1999, tiempo después llegó a México y consiguió ser de los más escuchados, siendo tal su éxito que obtuvo disco platino por más de 100 mil descargas online.- Irbin Flores Palomino